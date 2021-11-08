إكسبو 2020 يدشن فعاليات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات

المصدر: دبي -البيان

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يدشن إكسبو 2020 دبي، فعاليات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بجلسة خاصة للمجلس العالمي حول قوة الحوار، تعقد اليوم الاثنين في ساحة الوصل، بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

ويركز النقاش على الكيفية التي يُضيّق بها الحوارُ الثغرات، ويبني الجسور ويعزز الفهم المتبادل للثقافات. وستستعرض هذه الجلسة الاستثنائية السبل التي يمكن بها بناء تحالفات جديدة عبر الحوار، من أجل مستقبل أفضل، وكيف يمكن أن توفر الأدوات الرقمية سبلا جديدة للاتصال.

وجوهر المجلس العالمي هو شعار إكسبو 2020 الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل"؛ فهذا التواصل يحدث عبر الحوار، الذي يعزز الوحدة والتناغم.

وستبحث الجلسة عن إجابات للأسئلة التالية:

-كيف أسهم الحوار تاريخيا في خدمة البشرية؟

-هل يمكن لأدوات التفاوض والدبلوماسية المساعدة في توسيع نطاق الحوار؟

-كيف تغير التقنيات الرقمية حواراتنا؟

-كيف يمكن للحوار أن يتحول إلى علاقات تعاون جديدة، أو تحالفات، أو مشروعات؟

وتضم قائمة المشاركين في الجلسة كلا من:

-سعادة الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دولة الإمارات العربية المتحدة

-معالي ديميتري كيركِنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، الجهة المشرِفة على معارض إكسبو الدولية، اليونان/المملكة المتحدة

-شيري-لي إيراسموس، المدير العالمي للتعلُّم، أكاونتابيليتي لاب، الولايات المتحدة الأمريكية

-مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي