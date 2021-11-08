تحفة فنية..ساعة رملية رسالة إكسبو 2020 إلى قمة «غلاسكو»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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بروح فنية متميزة، وبلمسة إنسانية راقية، أبدعت الفنانة الإنجليزية نيكولا أنتوني تحفة فنية في إكسبو 2020 دبي، وهي عبارة عن ساعة رملية بطول مترين تعكس التوازن والوقت الذي يعيشه العالم في ظل أزمة التغير المناخي، يتكون الزجاج من شظايا معلقة على خيط من النايلون، والمواد المعاد تدويرها من الورق والنفايات التي جمعت من المحيطات..

وأرادت الفنانة نيكولا أنتوني عبر هذا العمل الفني الذي تعرضه في في جناح المملكة المتحدة، أن تبث رسالة للمشاركين في فعاليات قمة المناخ المقامة حالياً في مدينة «غلاسكو» الأسكتلندية.