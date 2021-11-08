نهيان بن مبارك يشهد تخريج طلبة كليات التقنية في إكسبو 2020

المصدر: وام

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي والرئيس المؤسس لكليات التقنية العليا اليوم حفل تخريج طلبة الامتياز من الكليات والبالغ عددهم 118 خريجاً وخريجة من إجمالي 3848 يمثلون دفعة العام 2021 "صناع المستقبل".

حضر حفل التخريج، الذي أقيم في إكسبو 2020 دبي، معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجمع كليات التقنية العليا وسعادة البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن "أبناء الوطن هم رهانه الحقيقي وطاقته للتنمية والبناء وأمله للمستقبل، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تؤكد دائماً على أهمية بناء الإنسان وتمكينه من العلوم والمعارف والمهارات ليساهم في تحقيق الإنجازات فهذا نهجنا الوطني وقوتنا المحركة التي ننافس بها العالم".

وعبر معاليه عن سعادته بالاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كليات التقنية العليا المتميزين من "صناع المستقبل" في إكسبو 2020 لنعزز من خلاله شعار الحدث العالمي "تواصل العقول وصنع المستقبل" فهذه العقول هي التي ستبني بلادها وتساهم بعلمها وعملها في بناء غد أفضل لأجيال المستقبل كما ويتزامن تخرجهم مع احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي ففي هذا العام الاستثنائي نتشارك مع العالم الإنجازات وننطلق للغد محملين بالآمال والطموحات مؤكدين أننا بلد يحول التحديات إلى إنجازات.

وقال معاليه: إن "كليات التقنية العليا ستبقى صرحا علميا رائدا نعتز به وبإنجازاته على مستوى إعداد الكفاءات التي تتمتع بالمهارات التطبيقية والاحترافية ورفد قطاعات العمل المختلفة بها على مدار 33 عاماً من مسيرتها وفق الاحتياجات والمتغيرات ونفخر بخريجيها الذين ينتجون ويبدعون ويثبتون قدراتهم في شتى المجالات الحيوية وفي مختلف الإنجازات الوطنية".

من جانبه، عبر معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي في كلمة باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن سعادته بتشريف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل تخريج طلبة الامتياز دفعة العام 2021، مؤكداً أن معاليه الرئيس المؤسس للكليات ويحرص سنوياً على مشاركة الخريجين فرحة تخرجهم وانطلاق رحلتهم لخدمة الوطن.

وأشاد معاليه بإقامة حفل تخريج طلبة الامتياز في إكسبو 2020 هذا الحدث العالمي الرائد الذي يجسد إرادة وعزيمة وريادة دولة الإمارات خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في بلادنا الحبيبة بفضل جهود قيادتنا الحكيمة.

وقال: "نتقدم بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على كل ما بذلوه من جهد لأجل تعزيز أمن وسلامة واستقرار الوطن ولدعهم اللامحدود لكليات التقنية العليا مما قادها لتحقيق رسالتها السامية في إعداد الكوادر الوطنية وتمكينها بكل كفاءة من المستقبل".

وأضاف: "نجتمع اليوم حيث يجتمع العالم على أرض الإمارات لنزداد فخراً بشبابنا وإنجازات بلادنا فإكسبو 2020 يقام تحت شعار "تواصل العقول .. وصنع المستقبل" ونحن نحتفل اليوم بصناع المستقبل من خريجي وخريجات كليات التقنية العليا، مؤكدين أن الإنسان يبقى الأساس في العمل والإنجاز والرهان الحقيقي للوطن".

وفي ختام كلمته، أعلن معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا تخريج 118 خريجاً وخريجة من طلبة الامتياز مع مرتبة الشرف من بين خريجي دفعة العام 2021 البالغ عددهم 3848 خريجا وخريجة أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بجدارة واستحقاق.

وتوجه سعادة البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا بالتهنئة إلى خريجي الامتياز دفعة العام 2021 "صناع المستقبل"، مؤكدا أنهم دفعة استثنائية لأنها تتخرج في إكسبو 2020 هذا الحدث العالمي الرائد وفي ظل احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي.

وأشار إلى أن الكليات أعدتهم للمستقبل خير إعداد وتنتظر أن ينعكس تميزهم في سوق العمل ويكون كل منهم إضافة نوعية وطاقة استثنائية في التنمية والبناء.

وعبر الخريجون في كلمتهم عن سعادتهم بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لحفل تخرجهم والذي زادهم فخرا وتميزا مؤكدين أيضا سعادتهم وامتنانهم لكليات التقنية العليا لحرصها على تنظيم حفل تخرجهم في إكسبو 2020 ليبقى ذكرى لا تنسى وعزيزة على قلوبهم وثمنوا جهود كل من ساهم في دعم نجاحهم وتفوقهم.

وأدى الخريجون قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن وعبروا عن شكرهم للقيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لأبنائها مما عزز من تفوقهم العلمي واعدين بالعمل والإخلاص لرد جميل الوطن.

وفي الختام سلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يرافقه معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وسعادة البروفيسور عبداللطيف الشامسي، شهادات التخرج للخريجين وأخذ الصور التذكارية معهم.