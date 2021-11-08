أحمد محبوب لـ"البيان": وصول "كواوتيموك" لدبي نجاح جديد لإنجازات إكسبو 2020

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أكد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي: إن "وصول السفينة الشراعية الضخمة "كواوتيموك"، المعروفة باسم "امباسادور" و"جنتلمان أوف ذا سيز" التابعة للقوات البحرية المكسيكية، إلى الامارات والتي تحمل مسمى «إكسبو 2020 دبي» هو نجاح جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققها المعرض منذ انطلاقه مطلع شهر أكتوبر الماضي".

وأضاف: أن "رسو السفينة المكسيكية في هذا التوقيت بميناء راشد في دبي، تمهيداً للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني المكسيكي الذي يصادف 10 نوفمبر، ويتم إحياؤه في موقع معرض إكسبو 2020 دبي، يعبر عن مدى الإقبال العالمي على معرض إكسبو 2020 دبي، لتتوج هذه الخطوة الترحيب والإقبال الكبير الذي يشهده المعرض من مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة".

وقال: إن "رحلة السفينة تعكس رغبة البلدين الصديقين بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتظهر المكانة التي تحظى بها دبي لدى قيادة وشعب المكسيك ليتم اختيار المدينة مقصداً لرحلة تهدف إلى الاحتفال باليوم الوطني والمكسيكي".

وأردف: "يسعدنا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة والحرة أن نعبر عن ترحيبنا بالسفينة وطاقمها وركابها سعداء بوصولهم إلى دبي في هذا التوقيت، حيث تقدم لهم الجهات التابعة للمؤسسة كافة التسهيلات التي تكفل نجاح رحلتهم وتتوج إحيائهم لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني المكسيكي في موقع معرض "إكسبو 2020 دبي" الحدث العالمي الأهم الذي يستقطب الزوار والمشاركين من كافة أنحاء العالم".