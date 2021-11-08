سفير الدومينيكا: إكسبو 2020 منصة رائدة للتعاون الدولي

المصدر: وام

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أكد سعادة هيوبرت تشارلز سفير كومنولث الدومينيكا لدى الدولة أن دولة الإمارات والدومينيكا ترتبطان بعلاقات قوية ومتميزة على مختلف الأصعدة وهناك حرص على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقال: إن "دولة الإمارات تمتلك رؤية فريدة للمستقبل ومنظومة رائدة للتخطيط والابتكار التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"، مشيراً إلى أن العديد من الدول تتطلع إلى الاستفادة من هذه الرؤية.

وأضاف أن "إكسبو 2020 دبي يوفر لنا منصة عالمية رائدة لتعزيز التعاون الدولي المشترك والتطلع إلى تنمية مجالات الشراكة والبحث عن الفرص الواعدة للتنمية والازدهار في مختلف القطاعات".

وبين أن بلاده تتطلع إلى البناء على العلاقات المتميزة مع دولة الإمارات من أجل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، لافتاً إلى أن بلاده تمتلك فرصا رائدة في قطاع السياحة خاصة في ظل ما تمتلكه من طبيعة وشواطئ فريدة وساحرة وثقافات متنوعة.

وأكد سعادته أن هناك فرصا واعدة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات وقد وفر إكسبو 2020 دبي للدومينيكا منصة لإطلاع العالم على الفرص المتاحة في بلادنا والعمل على التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار.