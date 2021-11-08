غرينادا تستحضر تاريخ "غرناطة" إلى إكسبو 2020

المصدر: وام

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تشارك دولة غرينادا الواقعة في جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي بجناح مميز في معرض إكسبو 2020 دبي وأصل اسمها "غرناطة " وأطلق عليها لجمال منظرها الطبيعية.

وقال ستيفون بنجامين مسؤول جناح غرينادا: إن "الهدف من المشاركة في إكسبو 2020 هو عرض تاريخها وثقافتها وتقاليدها الخاصة التي تتوارثها الأجيال بجانب عرض الفنون الخاصة والمشهورة في غرناطة مثل العروض الموسيقية منها السوكا والطبل النحاسي والجاب جاب والكاليبسو وغيرها.

وأضاف نهدف من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي الكبير إلى استقطاب السياح لبلادنا التي تشتهر بمياه شواطئها الزرقاء الصافية وتنوع الحياة البحرية فيها حيث تكثر الشعاب المرجانية وتعتبر مكانا جيدا للغواصين، مؤكدا أن الناتج المحلي للسياحة بلغ 67 % من إجمالي الدخل المحلي لبلاده.

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وقال لغرينادا "غرناطة " تاريخ جذاب ينعكس على ثقافتها النابضة وتقاليد شعبها وتعرف باسم جزيرة التوابل وتنتج أكبر كمية توابل في الميل المربع أكثر من أي دولة في العالم ‏ومن أهم صادراتها الرئيسية هي جوزة الطيب ويطلق عليه الذهب الأسود حيث يمثل 20% من الإنتاج العالمي للجوزة الطيب كما تصدر الكاكاو الذي يعد أفضل أنواع الكاكاو في العالم .

وأشار إلى أن مجالات الاستثمار الرئيسية في غرناطة تشمل الزراعة حيث تمتلك ثروة زراعية غنية ووفيرة إضافة إلى الثروة السمكية والتطور في مجال الصحة والملاحة واليخوت والسياحة والمجالات الإبداعية.

وذكر أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع للاستثمار في بلاده منها توفر العمالة الماهرة إضافة إلى أنها تعتبر منفذا للأسواق العالمية وتمتلك أفضل الشواطئ في العالم وثروة زراعية غنية ووفيرة.

وتتميز غرناطة بكثرة البحيرات والأنهار وينابيع المياه الكبريتية والشلالات والشواطئ ومنتزة المنحوتات تحت الماء ويوجد بها 40 شاطئا من الرمال البيضاء النقية وتسعة شواطئ من الرمال السوداء نتيجة طبيعتها البركانية ويوجد بها بحيرات وسيستمتع السائح بالمغامرات المائية المتوفرة مثل ركوب العوامات النهرية والإبحار والصيد الرياضي ومشاهدة الحيتان والدلافين والغطس والغوص.