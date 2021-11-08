دروس يوغا مجانية للسيدات في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتيح إكسبو 2020 دبي لزواره من السيدات، فرصة المشاركة في جلسات اليوغا الصباحية المخصصة لهن فقط، التي تقام في موقع شلالات إكسبو الخلابة، بقيادة مدربة اليوغا زينة عساف.



وسيتم تنظيم "يوغا شلالات المياه" ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من الساعة التاسعة والنصف إلى العاشرة والنصف صباحاً، بدءاً من 9 نوفمبر، وستكون الحصص مجانية لجميع السيدات اللاتي لديهن تذكرة دخول إكسبو 2020 دبي.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تعزيز الدور الذي يلعبه إكسبو 2020 على صعيد تشجيع اتباع أسلوب حياة صحي مليء بالنشاط والحيوية، ولتشجيع السيدات على الحضور والاستمتاع بالفعاليات التي يقدمها لهم خلال الفترة الصباحية التي تعد أقل فترات اليوم ازدحاماً.

ويشترط على المشاركات إحضار الحصائر والمناشف الخاصة بهن، وحجز مكانهن عبر تطبيق GloFox. كما تتوفر خدمة صف السيارات مجاناً لجميع المشاركات اللواتي يسجلن حضورهن لدروس اليوغا.



وتقع شلالات إكسبو 2020 دبي، بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، وتجمع بين عناصر الماء والأرض والنار بطريقة تفاجئ الحواس وتبهجها في الوقت ذاته، وتضم الشلالات أمواجا مائية عملاقة تنحدر على جدران عمودية بارتفاع 13 متراً، تتدفق نهاراً نحو حلقة نارية غامضة متعددة الألوان، بينما تتحدى الجاذبية الأرضية ليلاً عبر التدفق نحو الأعلى في مشهد خلاب يسحر الناظرين.