فعاليات إكسبو لـ4 أيام

المصدر: دبي -البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات والأنشطة والبرامج لأيام 8 و9 و10 و11 نوفمبر الجاري، وأبرزها:



اليوم الوطني لجزر القُمر

-الساعة 10:15، ساحة الوصل

-إحاطة إعلامية مع فخامة الرئيس غزالي عثماني، 13:00، جناح القيادة



ورشة عمل: منتدى التوفيق بين الأعمال، كولومبيا

-المنتدى من أهم مبادرات بروكولومبيا التجارية، وجزء من استراتيجيتها الوطنية للاستفادة من ميزة اتفاقيات التجارة الحرة.

-الساعة 10:00-20:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، قاعة (2A).



أوقفوا الهدر

-تتطرق جلسة الطهي هذه إلى موضوع هدر الطعام بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة و"طلبات"، وستستضيفها الشيف مايا بدران والمدوّنة المؤثرة هيفاء بسيسو، اللتين ستستخدمان أنواعا من الأطعمة الفائضة من مطابخ طلبات السحابية لإعداد أطباق شهية.

-الساعة 10:15، مطبخ "طلبات"



نجوم المستقبل في إكسبو 2020 دبي – المدرسة الفلبينية

-سيقدم طلاب من أنحاء دولة الإمارات استعراضات من تصميمهم وإخراجهم ويشاركون قصصهم ضمن برنامج نجوم المستقبل في إكسبو 2020 دبي

-الساعة 12:15-12:30، منصة الوصل



المجلس العالمي – قوة الحوار: مستقبل أفضل نبنيه معا

-يدشن قادة فكر وأصحاب رؤى شهر اليوبيل الذهبي في إكسبو 2020 دبي بمناقشة إمكانية الاستفادة من قدرة الحوار من أجل التعاون لبناء مستقبل أفضل.

المتحدثون:

-معالي ريم الهاشمي، وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي

-سعادة ديميتري كيركِنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، الجهة المشرِفة على معارض إكسبو الدولية

-غودون جيل – شريك، أدريان سميث + غوردون جيل أركيتكتشر، الإمارات العربية المتحدة/الولايات المتحدة

-المهندس المعماري خورخي بيريز جاراميلو، كولومبيا

-شيري-لي إراسموس – المدير العالمي للتعليم، أكاونتابيليتي لاب، الولايات المتحدة

-سارة لين ريِس – مدير إنديغنياس أركتيكتشر آند ديزاين فيكتوريا، أستراليا

-الدكتور لاسانا هاريس – أستاذ علم الأعصاب الاجتماعي، كلية لندن الجامعية، المملكة المتحدة

-الدكتور براندون فرديرير – مدير تطوير القيم والمجتمع العالمي، شيرد ستوديوز، الولايات المتحدة

-الساعة 15:00-17:00، منصة الوصل



"في المستقبل... كيف سنُبدع؟"

-إحاطة إعلامية

-ستزيح الفنانة البريطانية نيكولا أنتوني الستار عن منحوتتها المكتملة، التي تسلط الضوء على قضايا مهمة في مجالي البيئة والاستدامة. ستشمل الإحاطة برنامج فعاليات تستكشف قدرة الإبداع على إيجاد حلول لبعض أكبر تحدياتنا.

-الساعة 16:00-17:00، جناح المملكة المتحدة



العرض الماليزي الثقافي – آسيا الحقيقية

-مجموعة من الفعاليات المتميزة التي تسلط الضوء على الثقافة الماليزية وما تتمتع به من تنوع وإرثها العريق.

-الساعة 19:30-20:00 منصة الأرض



نيوزيلندا: أصوات أوتياروا – كيمبرا

-استعراض للفنانة النيوزيلندية الشهيرة

-الساعة 20:30-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



جلسات في إكسبو

-حفل موسيقي خليجي

-الساعة 20:30-22:30، منصة اليوبيل



الفعاليات المقبلة

9 نوفمبر



قمة سيتي سكيب العالمية 2021

-الساعة 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي، القاعة (1A)



اليوغا عند شلالات إكسبو مع زينة آصف (للسيدات فقط)

-الساعة 09:30-10:30، شلالات إكسبو 2020



يوم التصاميم في جناح إسبانيا

-الساعة 10:00، جناح إسبانيا



ورشة عمل: منتدى التوفيق بين الأعمال، كولومبيا

-الساعة 10:00-20:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، القاعة (2A)



سلسلة رؤى ورحلات

-الساعة 14:30، جناح المرأة



ليالي أفلام سنغافورة

-الساعة 18:00-20:00، جناح سنغافورة



الأسبوع الوطني للمكسيك

– استعراض باليه من الفلكلور المكسيكي

-الساعة 18:00-19:30، منصة اليوبيل



إسبانيا: فورما أنتيكفا "لا كارامبا"

-الساعة 19:00-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



10 نوفمبر



اليوم الوطني لبوروندي والمكسيك

-بوروندي: 10:15، ساحة الوصل

-المكسيك: 16:15، ساحة الوصل



المؤتمر الإعلامي المكسيكي

-الساعة 14:40، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، غرفة الاجتماعات الإعلامية (A)



ورشة عمل- كينيا: منتدى المواصلات والأعمال اللوجيستية

-الساعة 10:00-22:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي



العقول الريادية في الأزياء- النساء، المهن، الابتكار

-الساعة 10:30- 12:30، جناح المرأة



الأداء التعاوني لأفريقيا

-الساعة 10:30-13:30، جناح دبي العطاء



المنتدى العربي-الصيني لتطوير وابتكار ريادة الأعمال

-طوال اليوم، مركز دبي للمعارض



عرض أوبرا "جافيير كامارينا"

-الساعة 17:30، مسرح دبي ميلينيوم



حفل موسيقي حي – رييفا

-الساعة 20:00-20:30، القاعة الكبيرة، جناح ألمانيا



11 نوفمبر



القط العسيري وطلاء البلاط

-الساعة 10:00-13:00، جناح المملكة العربية السعودية



إكسبوسونيكس – 16 مقطوعة

-الساعة 13:30-14:30، منصة اليوبيل



التصميم والموضة الإيطالية المستدام – حديث حول الابتكار

-الساعة 14:30-18:00، القاعة الكبرى، جناح إيطاليا



حفل سونورا سانتانيرا الموسيقي

-الساعة 15:00 مسرح دبي ميلينيوم



ستيف روس

-الساعة 16:00-19:00، جناح الولايات المتحدة



إيه سي ميلان – أكاديمية الإناث تحت 6-8، 9-10، 11-14

-الساعة 18:00-21:00، (Aussie Park, 5-Aside Football)



يوم الاستقلال الوطني البولندي – حفل موسيقي

-الساعة 20:00، مسرح دبي ميلينيوم



