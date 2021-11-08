"كواوتيموك" ترسو في ميناء راشد حاملة اسم "رحلة إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي –رحاب حلاوة

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رست السفينة الشراعية الضخمة "كواوتيموك"، المعروفة باسم "امباسادور" و"جنتلمان أوف ذا سيز" التابعة للقوات البحرية المكسيكية مزينة بالأعلام في ميناء راشد اليوم الإثنين في الثامن من نوفمبر، بعد أن انطلقت في رحلتها التي تحمل اسم رحلة إكسبو 2020 دبي في رسالة تعبر عن الصداقة وحسن النوايا بين المكسيك ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واستغرقت رحلة السفينة الشراعية الضخمة "كواوتيموك"، شهرين ونصف خلال فتره ابحارها من المكسيك الي دبي.



وقطعت السفينة مسافة 775,000 ميل بحري، لتكون بذلك قد أتمت 6,000 رحلة بحرية على مدى 39 عاما منذ بدء تشغيلها، وهو ما يوازي الطواف حول العالم أربع مرات.



ومرت السفينة التي تحمل على متنها طاقماً يبلغ عدد أفراده 258 شخصاً، في رحلتها نحو دبي عبر الخليج العربي، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى حاكم الأزتيك الأخير كواوتيموك، الذي حكم المكسيك في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي، ويعني اسمه "المنقضّ كالنسر"، كما تزين السفينة صورة لشمس الأزتيك في لمسة تهدف لإيصال رسالة تقدير لمدينة دبي.



وتوقفت السفينة "كواوتيموك" أثناء رحلتها إلى دبي، في بنما، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، واليونان ومن ثم ستتوجه نحو مالطا، وإسبانيا وريو دي جانيرو في البرازيل، حيث تختتم رحلتها في 13 نوفمبر من عام 2022.

