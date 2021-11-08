مجموعة ساحرة من الفعاليات تستقطب زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي –البيان

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تتوالى المجموعة الساحرة من الفعاليات التي تستقطب زوار إكسبو 2020 دبي؛ حيث سيجمع حفل نانسي عجرم وراغب علامة في ساحة الوصل عشاق الطرب على اختلاف أذواقهم ليُبرز قدرة الموسيقى على تحقيق التواصل بين الجميع، بينما يُبثّ في جميع أنحاء العالم ضمن الحلقة الثانية من سلسلة أمسيات خالدة في 12 نوفمبر. كما سيضم اليوم ذاته، حفل فريق موسيقى البوب الكورية كايت أغنيات نجميها هايلايت وبانش البارزة.

وتستضيف ساحة الوصل أيضاً برنامج فعاليات نجوم المستقبل في إكسبو حتى 17 نوفمبر، الذي سيستعرض مواهب طلاب المدارس من جميع أنحاء دولة الإمارات.



وفي اليوم التالي 13 نوفمبر، سيستمتع الزوار بحضور واحد من أفضل الرياضيين في التاريخ، يوسين بولت – العدّاء بطل العالم 11 مرة، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية ثماني مرات، وحامل العديد من الأرقام القياسية العالمية - الذي سيقود فعالية الركض العائلي. تقام هذه الفعالية بالتعاون مع شريك إكسبو 2020 دبي الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة، بيبسيكو، عبر علامتها التجارية للمشروبات الرياضية "غوتريد".



ويوفر إكسبو 2020 لزواره المزيد من الأسباب لاستكشاف موقعه، وذلك عبر إطلاقه سَحْب "استكشاف إكسبو 2020 دبي-استكشاف العالم" الخاص الذي يتيح فرصة الفوز بمليون ميل سكاي واردز من طيران الإمارات ومجموعة من الجوائز الأخرى لمن يزورون أكبر عدد ممكن من أجنحة الدول، إلى جانب الإعلان عن تذكرة دخول جديدة لشهر نوفمبر خلال أيام الأسبوع متوفرة مقابل 45 درهما إماراتيا.



وسجّل إكسبو 2020 دبي استقبال 2,942,388 زيارة منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي. وتضمنت أعداد الزوار أكثر من 100 ألف من طلاب المدارس، في ضوء اعتزام الحدث الدولي تحفيز العقول الشابة بشكل أكبر أثناء أسبوع المعرفة والتعلم القادم في الفترة بين 12 و18 ديسمبر.



وفي الأسبوع الماضي، احتفل إكسبو 2020 دبي بيوم العلَم الإماراتي، واحتفل الحدث الدولي أيضاً باليوم الفخري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي استضاف الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة؛ إلى جانب الاحتفال بالأيام الوطنية لكل من أنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وكولومبيا، وهولندا التي شهدت زيارة جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك ممكلة هولندا وزوجته جلالة الملكة ماكسيما.



وأضاف عدد كبير من النجوم أسماءهم إلى قائمة الاستعراضات المبهرة التي شهدها إكسبو 2020 حتى الآن، أبرز الأسماء في هذه القائمة شملت ريفردانس، فرقة الرقص الأيرلندي العالمية، التي أمتعت الجماهير بأدائها المدهش، وقدمت أيضا دروسا لإلهام زوار الحدث الدولي وإشراكهم. وستستمر عروض المجموعة في إكسبو على مدار شهر نوفمبر الحالي.



وتميزت احتفالات ديوالي، التي استمرت على مدار أسبوع كامل في إكسبو 2020 دبي، بمجموعة استثنائية من العروض الترفيهية، حيث احتفل مهرجان الأضواء الهندوسي بالأعمال الفنية للشقيقان الهنديان سالم وسليمان ميرشانت، وبمغني أغاني أفلام بوليوود المسجّلة فيبول ميهتا. واستضافت سلسلة أمسيات جلسات إكسبو 2020 باقة من الفعاليات الموسيقية احتفالا بمهرجان الأضواء، والتي تخللها عرض موسيقي خاص بمغني الراب الهندي بادشاه.



واحتشد الآلاف من الزوار في إكسبو 2020 دبي لحضور سباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم على حلبة مؤقتة على أرض الحدث الدولي، حيث تنافس أفضل راكبي الدراجات في العالم وفق المعايير الخاصة بطواف إيطاليا الدولي "جيرو دي إيتاليا" - وهذا هو أول حدث رياضي رسمي على الإطلاق يُنظم في معارض إكسبو الدولية. وفي نهاية مشوقة، حقق السلوفاكي بيتر ساغان إنجازا مهما بفوزه بالمركز الأول على حساب الكولومبي إيغان برنال، الذي حاز المركز الثاني.



وانطلقت في إكسبو 2020 دبي فعاليات أسبوع التنمية الحضرية والريفية بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن في 31 أكتوبر، بينما اختُتمت فعاليات الأسبوع في 6 نوفمبر الحالي بالإعلان المبهر عن حصول أكثر من 120 من المباني الدائمة في إكسبو 2020 على شهادة الريادة في البيئة والتصميم البيئي (لييد). كذلك عُقد المجلس العالمي للمرأة على هامش الأسبوع، والذي أعاد تصور شكل المدن والقرى لو كانت من تصميم النساء، بجانب إطلاقه "خريطة طريق توصيل الميل الأخير"، وهي مخطط لجعل الأحياء الفقيرة والعشوائية آمنة ومستدامة.





وبلغ عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي منذ الأول من أكتوبر 14.8 مليون زيارة لتصل بالحدث الدولي إلى عدد أكبر من الجمهور عالميا.



وتتواصل فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ليدعو العالم إلى الانضمام إلى احتفال بالوحدة والفرص والإبداع والاستدامة، يساهم في صنع مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع.

