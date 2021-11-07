مسرح الظل.. لغة إنسانية تزين إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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يحتضن إكسبو 2020 دبي، مفردات الثقافة الإنسانية التي أبدعتها الشعوب، ومنها الفعاليات الترفيهية، والتي شهدت عرض مسرحية الظل المذهلة "The Firebird"، من تقديم شركة "تياترو جيوكو فيتا".

"The Firebird" مسرحية ظل مبنية بالكامل على السرد الكوريغرافي لحكاية قديمة تتكشف من خلال استخدام الضوء وغيابه، ومن خلال حركات الجسم التي تتبع الموسيقى في توازن إيحائي بين المجازي والتجريدي، وبين الواقع والخيال، ألفها إيغور سترافينسكي عام 1909 لباليه روسيا.

وقد أعيد إحياء شعر سترافينسكي ومسرحه الموسيقي للأساطير إلى الحياة في هذه المسرحية، في حكاية يتم سردها من خلال الموسيقى والرقص، حيث قامت شركة "تياترو جيوكو فيتا" منذ عام 1971 بإنتاج مسرحيات للشباب تمزج بين الرسوم المتحركة والظلال، ما يثبت الإمكانات الرائعة لمسرح الظل، واختيار الرقص كلغة تعمل كوسيط خلاب مع الموسيقى.

وعلى المسرح يتحرك ممثلان وراقص واحد في عالم رسومات الفنان الإيطالي إنريكو باج، بينما يتمازج الرقص والصور معاً في توازن مثالي ما بين التصويرية والتجريدية.

ويقول مخرج المسرحية فابريزيو مونشي: "عرض المسرحية في إكسبو هو أمر رائع، بسبب العلاقة التي تنشأ مع الجمهور، ففي بعض الأحيان عندما يدخل الناس إلى العرض لا يعرفون ما يتوقعون، وأحياناً قد لا يفهم الحضور الأداء، وأحياناً يكونون مفتونين حقاً بكل تفاصيل العرض.

ومن خلال مسرح الظل نبدأ بمفهوم جديد، والذي يجمع بين التقاليد القديمة مثل التقاليد الجاوية والتقاليد الهندية التايلندية والكمبودية، ولهذا مسرحنا مليء بالعناصر التي ترتبط حقًا بهذه التقاليد القديمة، والتي تعكس كذلك إحدى رؤى إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول".

ويضيف مونشي يعتبر العرض مميزاً مع الموسيقى فقط ودون كلمات. وهنا يقرر الجمهور إلى أي لغة سيترجمون المسرحية، كما قررنا تقديم عرض لأكبر عدد من الجمهور سواء للصغار أو الكبار".