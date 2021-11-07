حمدان بن زايد يزور أجنحة سلطنة عمان وكوريا وإسرائيل والصين في إكسبو 2020

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اليوم عدداً من أجنحة الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

وشملت زيارة سموه أجنحة كل من سلطنة عمان وكوريا الجنوبية واسرائيل وجمهورية الصين الشعبية اطلع خلالها من مسؤولي الأجنحة على مشاركات بلدانهم المتنوعة ومحتويات أجنحتهم وما تطرحه من معروضات وحلول ومبادرات.

واستهل سموه جولته بزيارة جناح سلطنة عمان الشقيقة رافقه خلالها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي ..حيث أبدى سموه إعجابه بتصميم الجناح الذي جاء مستوحى من شجرة "اللبان" ليعبر عن أصالة التراث العماني ويجسد أيضا في أقسامه الخمسة دورة حياة شجرة اللبان انطلاقا من محاور الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي وهي الاستدامة والفرص والتنقل.

واطلع سموه خلال الزيارة على محتويات الجناح والبرامج التي ينفذها والتي تعكس ملامح رؤية "عمان 2040" وتطلعاتها للمستقبل ويعكس كذلك في ملامحه إنجازات السلطنة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية، حيث ضمت أروقة وأقسام الجناح نماذج أعمال متميزة ومبادرات عمانية شابة مختلفة تبرز ارتباط الإنسان العماني بتاريخه وهويته وتجسد القيم الأساسية لمعرض إكسبو وتترجم شعاره "تلاقي العقول وصنع المستقبل".

وقد تم تشييد جناح سلطنة عمان في معرض إكسبو 2020 دبي على مساحة 2200 متر مربع وهو يتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين، ويضم خمسة أقسام تحاكي في محتواها قصة دورة حياة شجرة اللبان، انطلاقا من محاور الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي وهي الاستدامة والفرص والتنقل، كما تم تصميم وتصنيع وتنفيذ الأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية التي سوف تستخدم في سرد واستعراض محتوى قصة الجناح في المعرض من قبل كفاءات شابة عمانية.

وتشارك سلطنة عمان في إكسبو 2020 دبي بمجموعة من الفعاليات والمشاركات على مدى ستة أشهر، منها المشاركة في الندوات العلمية والفنية والثقافية والاقتصادية، عبر تقديم مجموعة من أوراق العمل في مختلف الموضوعات، إضافة إلى أسابيع محددة متخصصة بمجالات عدة، بهدف تعظيم المكاسب الاقتصادية من المشاركة.

وزار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جناح كوريا الجنوبية واطلع على ما يعكسه الجناح المُقام في منطقة "التنقل" في إكسبو من أفكار أساسية تتركز حول الديناميكية الكبيرة التي يتمتع بها المجتمع الكوري ومفاهيم التكافل والالتزام بالإبداع والابتكار والمرونة الكبيرة في مواجهة التحديات والتغلب عليها بحلول تعتمد على التقنيات الحديثة، وهي القيم التي حرص الكوريون على إبرازها من خلال التصميم الفريد لواجهة الجناح المكونة من مئات المكعبات الدوارة ذات الألوان الزاهية التي ترمز بحركتها التفاعلية إلى الديناميكية العالية التي يتمتع بها المجتمع الكوري.

وينقل الجناح الكوري زواره إلى المستقبل بالتركيز على فكرة التنقل بدون عوائق وشاهد سموه شاشات تم ربطها افتراضياً في تعبير عن شعار معرض إكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" في حين يعرض الجناح، المكون من خمسة طوابق ويعد من أكبر الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي، لنهج كوريا في التركيز على التطوير التكنولوجي وريادتها في مجال الثورة الصناعية الرابعة لاسيما فيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعرف سموه على جوانب مهمة من الحضارة الكورية العريقة وثقافتها وفنونها وعادات وتقاليد الشعب الكوري الصديق.

كما زار سموه جناح إسرائيل وشاهد جانباً من الابتكارات والاختراعات والتقنيات الحديثة والمعالم السياحية.

وشملت جولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان زيارة جناح جمهورية الصين الشعبية أكبر أجنحة إكسبو 2020 دبي، وتعرف على نوعية المشاركة الصينية المتميزة ضمن جناحها المُقام تحت اسم "نور الصين" في منطقة الفرص وعلى مساحة تتجاوز 4500 متر مربع، ويتميز تصميمه بالمزج بين الثقافتين الصينية والغربية، فيما يركز محتواه على الثقافة الصينية العريقة في ضوء حضارتها التي تعد أقدم حضارات العالم، وكذلك دور الصين كإحدى أهم الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والصناعات المتطورة.

واطلع سموه على أهم الابتكارات التي تقدمها الصين من خلال الجناح والتي تركز على أبرز التقنيات العالمية والتي ستكون مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل لاسيما فيما يتعلق باستكشاف الفضاء وشبكات الجيل الخامس والحياة الذكية والذكاء الاصطناعي والسفر الذكي، وكذلك حلول النقل المتطورة مثل المركبات ذاتية التحكم، والسكك الحديدية عالية السرعة للسكك الحديدية الصينية، في حين تميز الجناح بدمجه بين ثقافة الصين العميقة وتاريخها الطويل بأسلوب مبدع مع التقنيات الحديثة.

ويقام الجناح الصيني تحت شعار "بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية -الابتكار والفرص" حيث تأتي المشاركة الصينية المتميزة في إكسبو في ضوء الروابط القوية التي تجمع الإمارات والصين ومجالات التعاون المتعددة فيما بينهما.

رافق سموه خلال الزيارة.. سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة خديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "الظاهرة القابضة" وعدد من كبار المسؤولين.