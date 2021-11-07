"منغوليا الداخلية" يختتم فعالياته بمعرض إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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اختتم أسبوع "منغوليا الداخلية" بمعرض إكسبو 2020 دبي فعالياته بنجاح كبير، في أعقاب عرض سلسلة من الأنشطة التفاعلية والجذابة عبر الإنترنت، إضافة إلى المناسبات غير المذاعة على الإنترنت وفعاليات البث المباشر عبر الإنترنت التي حظيت بمشاهدة عشرات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم.

تمت الاستضافة بمكتب اللجنة المنظمة لأسبوع منغوليا الداخلية (مكتب المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية "CCPIT"، والمجلس الفرعي لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم)، كما رُبطت الأنشطة أيضاً بجناح الصين تحت شعار "تكاتف الأيدي لتحقيق الابتكار والتنمية المربحة للجميع".

وعُرض في حفل الافتتاح فيلم الدعاية لمنغوليا الداخلية بعنوان "منغوليا الداخلية ذات المناظر الخلابة". كما شهد حفل الافتتاح تقديم عرض بواسطة أولان موشير من منطقة وشين بانر بمدينة أردوس الواقعة بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم. جرى تنظيم الجولة السحابية لجناح الصين بالإضافة إلى جولات عبر الإنترنت لأجنحة كل من ألمانيا واليابان وغيرها من الأجنحة الوطنية.

تجدر الإشارة أن فعاليات أسبوع منغوليا الداخلية شهدت عقد مؤتمر الترويج الاقتصادي والتجاري، قدم خلاله قادة لجنة التنمية والإصلاح في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومدينة أوردوس ومدينة هولونبوير عروضهم التقديمية على التوالي.

وعرضت مقاطع الفيديو الترويجية والعروض الفنية لمنغوليا الداخلية على الشاشة الكبيرة لجناح الصين، وشهد جناح الصين عرضًا لصورة تظهر فيها صناعات منغوليا الداخلية ومناظرها الطبيعية، لتعريف الزوار بجمال وطبيعة أرض منغوليا الداخلية.

من شأن هذه الأنشطة الغنية والمفعمة بالألوان التي نُظّمت خلال أسبوع منغوليا الداخلية أن تجعل من منغوليا الداخلية أكثر شهرة، إضافة إلى الجمع بين الشركات الإماراتية والصينية، مما يساعد الشركات من منغوليا الداخلية في الوصول إلى بلدان أخرى أثناء التعرّف على موارد الأعمال الخارجية.