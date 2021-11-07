إكسبو 2020 دبي يحتفي باليوم الوطني لفنزويلا

المصدر: البيان

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احتفل إكسبو 2020 دبي، يوم الأحد، باليوم الوطني لفنزويلا عبر إقامة مجموعة رائعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، تخللها تقديم مجموعة من العروض الموسيقية الحية التي أُقيمت في ساحة الوصل وفي جناح فنزويلا وفي أماكن مختلفة من موقع الحدث الدولي، وذلك بعد مراسم رفع العلم.

هذا وقد رحبت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، بوزير السياحة الفنزويلي علي بادرون باريديس والوفد المرافق له.

وقال نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في إكسبو 2020 دبي: «تهدف فنزويلا، من خلال حضورها في إكسبو 2020 دبي، إلى توعية العالم بما يمكنها تقديمه وبناء الجسور بين الثقافات، مع التركيز بشكل خاص على الروابط القائمة بين المجتمع الفنزويلي والثقافة العربية، ومن هذا المنطلق نود أن نعرب عن امتناننا لفنزويلا على جهودها الاستثنائية المبذولة في سبيل ضمان نجاح مشاركتها في إكسبو 2020».

ومن جانبه، صرح وزير السياحة علي بادرون باريديس: «يعتبر إكسبو 2020 فرصة ذهبية لنظهر للعالم أن هذا العالم للجميع، وعلينا أن نعمل بانسجام وتعاون، ومن المدهش حقاً حضور 192 دولة لتشارك في هذا الحدث الضخم، كما يسعد فنزويلا أن تقدم هنا رسالة سلام من رئيسنا نيكولاس مادورو وبالنيابة عن شعبنا، الذي عمل بجد للتخفيف من جائحة كوفيد-19، ومن آثارها التي تركت بصمتها على العالم بأسره».

وتابع: «هذا اليوم مهم جدًا بالنسبة لنا، إنه اليوم الوطني لفنزويلا، وهو فرصة لإيصال رسالة تعبر عن التنوع الذي تمتلكه بلادنا، ففنزويلا هي واحدة من أكثر البلدان تنوعاً على وجه الأرض، ليس فقط من حيث الطبيعة بغاباتها المطيرة، وسهولها، وسواحلها وصحرائها، ولكن أيضاً بسكانها المنحدرين من أصول مختلفة، حيث نعمل جميعاً من أجل بلد أفضل وعالم أفضل للجميع».

وأضاف: «اليوم نحن مستعدون للانفتاح على العالم وعلى جميع فرص الاستثمار المتاحة مع بلادنا، لما يعود بالفائدة علينا وعلى الدول الأخرى، وتوطيد العلاقات فيما بيننا. وأوجه بدوري الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على كل الدعم الذي قدمته لنا، فنحن لدينا جناح صغير من حيث الحجم، ولكنه جناح كبير جدا من حيث التضامن والعمل من أجل عالم أفضل».

8 مناطق

يتميز جناح فنزويلا بتصميمه الفريد المستوحى من رائد الفن الحركي الفنان كارلوس كروزدييز، حيث يأخذ زواره في جولة تخطف الألباب عبر مناطق البلاد الثمانية، للاستمتاع بتراثها الجيولوجي والثقافي، كما يستطيع الزوار أثناء التجول في أروقته تذوق الأطعمة والمشروبات والقهوة والشوكولاتة الفنزويلية التقليدية، مع منحهم الفرصة لالتقاط صورة ذاتية «سيلفي»، بخلفية تزينها شلالات «آنجل»، المهيبة، أطول شلال غير منقطع في العالم.

كما يستعرض جناح فنزويلا الفنون الشعبية المذهلة التي تشتهر بها البلاد، وتراثها الغني الذي يجسد ثقافاتها الأصلية، ويحتفي الجناح بالتنوع الغزير للنباتات والحيوانات التي تستوطن النظم البيئية السبعة المتمايزة في فنزويلا، ويسلط الضوء على مواردها الطبيعية التي تزخر بها، والسلع المتنوعة التي تنتجها، هذا إلى جانب استعراضه لمجموعة متنوعة من الفرص التجارية.

تعد الأيام الفخرية والوطنية في إكسبو 2020 دبي، لحظات للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يبلغ عددهم 200 جهة مشاركة، وتسليط الضوء على ثقافتهم وإنجازاتهم واستعراض أجنحتهم وبرامج فعالياتهم. وتشمل كل منها مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، يتبعها إلقاء كلمات وعروض ثقافية.