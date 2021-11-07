أسطورة الجري.. العدّاء الجامايكي يوسين بولت في إكسبو 2020

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت بيبسيكو عبر مشروبها الرياضي جاتوريد عن زيارة أسطرة الجري يوسين بولت، أحد أعظم الرياضيين في التاريخ وسفير علامة جاتوريد لإكسبو 2020 دبي.

وتسعى بيبسيكو، من خلال هذه الخطوة، للجمع بين منصة إكسبو 2020 دبي والنفوذ العالمي لعلامة جاتوريد والعدّاء الشهير يوسين بولت، كما تهدف الشركة لدعم المجتمعات التي تعمل ضمنها لتتمتع بأسلوب حياة صحي تكون فيه الرياضة متاحة للجميع.

ويعد بولت واحداً من بين قلة من الرياضيين الذي تركوا بصمتهم في عالم الرياضة. فقد فاز العدّاء الشهير بـ 11 بطولة عالمية و8 ميداليات ذهبية أولمبية، وحطم عدةّ أرقام قياسية عالمية، ليفرض سيطرته على حلبات السباق لأكثر من عشر سنوات، ويتحول إلى أسطورة في عالم سباقات الجري. وبصفته سفيرًا لعلامة جاتوريد، لطالما تحدّى بولت مفهوم المستحيل، وتخطى الحدود ليرسم أخرى جديدة، ويصنع التاريخ.

وبالشراكة مع مركز الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو 2020 دبي، من المقرر أن تنظم بيبسيكو سباقًا عائليًا وديًا للجري لمسافة 1.45 كيلومتر يوم السبت 13 نوفمبر2021، لجمع التبرعات لصالح مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم. وسيقود يوسين بولت هذا السباق الودّي مشجعًا كل شخص يمارس أسلوب حياة نشط على الانضمام إليه في السباق لأجل الخير.



وبهذه المناسبة، قال عامر الشيخ، رئيس ومدير عام بيبسيكو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: "من خلال مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي، نحن نساهم في دعم التغيير الإيجابي ونشر البهجة لخلق أوقات لا تنسى. لدينا قناعة ثابتة بأن أصحاب الهمم لهم دور مهم في مجتمعنا، وندرك أهمية تلقيهم التدريب والتأهيل المناسبين والدعم اللازم لتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل. ونفخر بالعمل جنبًا إلى جنب مع مركز الرياضة ويوسين بولت لجمع الأموال التي تمكّن مركز النور من مواصلة خدمة الطلاب من أصحاب الهمم بأفضل شكل ممكن".



من جانبه، قال شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في إكسبو 2020 دبي: "نحن سعداء بمشاركة الأسطورة يوسين بولت وشركائنا في بيبسيكو وجاتوريد في الإضاءة على واحد من الموضوعات المهمة في إكسبو 2020 دبي، وهو إلهام الناس وتعريفهم بأهمية ممارسة الرياضة والعناية بلياقتهم البدنية كل يوم للتمتع بحياة صحية. الرياضة هي عامل مشترك يجمع الناس والمجتمعات والأمم معًا، ونحن فخورون بمشاركة يوسين بولت في ’سباق إكسبو 2020 للجري‘، وكلّنا ثقة بأن هذه الخطوة ستشجع الكثيرين على الجري من أجل قضايا تهمهم".



ويمكن للجمهور من مختلف الأعمار والقدرات المشاركة في السباق العائلي عند التسجيل مسبقًا لحجز مكان لهم. وعلى الرغم من أن المشاركة مجانية، تدعو بيبسيكو المشاركين للتبرع لمركز النور لتأهيل أصحاب الهمم، ليتمكن المركز من مواصلة عمله المهم في دعم البرامج التعليمية المخصصة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

وبعد انتهاء السباق العائلي يوم 13 نوفمبر، سيلتقي بولت ببعض من أكبر المعجبين ضمن جناح جاتوريد الذي يحمل اسمه (بولت)، ويقع في منطقة التنقل. ويمكنكم زيارة صفحة جاتوريد العربية على انستجرام لمعرفة المزيد حول هذا السباق والفوز بدعوة حصرية لا تتكرر للقاء العدّاء الأسطورة.



مفاجأة حمدة الحوسني

وترى حمدة الحوسني، الشابة الإماراتية الطموحة الحاصلة على 17 ميدالية في الأولمبياد الخاص لغاية الآن، في يوسين بولت قدوة كبيرة تتطلع إليها. ولهذا السبب حرصت بيبسيكو على إعداد مفاجأة مميزة لحمدة، مكّنتها من الاتصال مباشرة مع بطلها عبر برنامج "زوم"، حيث أعلن بولت عن زيارته لإكسبو 2020 دبي ودعا الحوسني لمشاركته السباق الودّي في الصفوف الأولى.

وللحوسني قصة نجاح ملهمة، إذ أن تشخيص إصابتها بالصرع لم يشكّل عائقًا أمامها، بل دفعها لإظهار مزيد من التصميم والمثابرة التي كشفت عن موهبتها المتميزة. وكان لها صوت مسموع في تشجيع الأطفال على الإيمان بقدراتهم وممارسة الرياضة، وتحدّي الاعتقادات الخاطئة حول أصحاب الهمم.

ويوفر جاتوريد السوائل والكربوهيدرات والشوارد التي تساعد الرياضيين على تقديم أفضل ما لديهم. ومنتجات جاتوريد مدعومة بأبحاث معهد جاتوريد للعلوم والرياضة، الذي يبتكر المنتجات استنادًا لأحدث العلوم الرياضية ويطورها بالتعاون مع أعظم الرياضيين في العالم على اختلاف مستوياتهم والرياضات التي يمارسونها. وبدعوة بولت إلى دبي، تؤكد العلامة على التزامها المستمر بإلهام الأجيال المقبلة من الرياضيين ودعم مشوارهم في تحقيق إنجازات عظيمة. ومع ترتيب زيارة يوسين بولت إلى دبي، تواصل بيبسيكو جهودها في تحدّي الحاضر لتغيير المستقبل خلال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي وما بعدها.

