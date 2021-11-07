آسيان.. أكثر من 50 عاماً لـ 10 دول تنعم بالسلام

المصدر: تقرير: رفيف الخليل تصوير: أحمد بدوان

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تشارك رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي تأسست عام 1967م في إكسبو 2020 دبي وهي تمثل منطقة حكومية دولية لدول جنوب شرق آسيا، تربطها رؤية وهوية واحدة وتدعم تنمية 10 دول اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وهي ماليزيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وإندونيسيا، كمبوديا، بروناي دار السلام، فيتنام، تايلاند، سنغافورة، الفلبين، ميانمار.

تتضمن مشاركة جناح (آسيان) في إكسبو 2020 دبي مجموعة من الأحداث والفعاليات ومنها زيارة الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا للحدث العالمي، الدكتور داتو ليم جوك هوي، في أوائل ديسمبر 2021، لحضور منتدى الأعمال العالمي (ASEAN) في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر، وفعالية يوم شرف الآسيان ستكون بتاريخ 13 ديسمبر في إكسبو 2020 دبي.

يستعرض الجناح الكائن في منطقة التنقل بإكسبو 2020 دبي أهم الركائز الثقافية والاقتصادية التي تجمع هذه الدول، ويشير السيد لي ليونج، مدير جناح "آسيان" إلى أساس العلاقة التي تربط هذه الدول قائلا: "نعمل ضمن إطار قانوني قائم على الاحترام المتبادل والمساواة بين الدول العشرة جناح رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، ولأن دول هذه المناطق تهوى السلام وتنعم بالاستقرار وتتفرد بالشمول جاءت مشاركتنا في هذا الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي لدعم روابط هذه الدول التي تطمح إلى التنمية في مجالات التنقل والاستدامة وخلق خبرات واعدة مع المستثمرين من كافة الدول".

وأضاف أنه يمكن للزوار التعرف على أشهر معالم هذه الدول العشر من خلال تجربة المرور من البوابة الخشبية المصنوعة يدويا والتي تعبر عن وحدة هذه الدول ومدى الترابط بينها، كما يستعرض نموذج مصغر لمقر الأمانة العامة في جاكرتا.

وللتعرف أكثر على ثقافة دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) الثرية يمكن مشاهدة روعة التصاميم والمجسمات والتحف التاريخية المعبرة عن ثقافة كل بلد، يمكن تجربة بناء منزل خشبي يحاكي المنازل الخشبية المستوحاة من الحياة في الغابات، وتجربة التزين أو التقاط الصور التذكارية مع مظلات مانيمار التقليدية.

وتهدف مشاركة رابطة "آسيان" في إكسبو 2020 دبي إلى تعريف العالم بوحدة هذه الدول وفهم فهم دور رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في تنمية منطقة جنوب شرق آسيا وتطويرها على كافة الأصعدة، مع خلق فرص تبادلية واستثمارية مع دول العالم لرؤية طموحة ومستقبلة تضمن السلام والاستقرار لدول جنوب شرق آسيا.

تغطي دول "آسيان" مساحة 4.4 مليون كيلومتر مربع، أي 3٪ من إجمالي مساحة الأرض، كما تغطي المياه الإقليمية لآسيان مساحة أكبر بنحو ثلاثة أضعاف مساحة أراضيها، مما يجعلها ذات أهمية خاصة من حيث الممرات البحرية ومصايد الأسماك.

يبلغ عدد سكان الدول الأعضاء مجتمعة حوالي 640 مليون نسمة، أي 8.8٪ من سكان العالم، أي أكثر من الاتحاد الأوروبي وإن كانت مساحتها أصغر قليلاً. في عام 2015، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمنظمة 2.8 تريليون دولار.