"لآلئ لوكسمبورغ" تبهر زوار إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

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تصاميم فاخرة تمزج بين اللآلئ والأحجار الكريمة، وبين الخطوط المعاصرة والمواد التقليدية والحرفية بكل جرأة وتميز، تبهر عشاق التفرد من زوار جناح لوكسمبورغ في إكسبو 2020 دبي، حيث يقدم معرض "صنع في لوكسمبورغ"، الذي يضم عدة شركات، للزوار مجموعة من السلع اليدوية الباذخة بالإضافة إلى آلة تنظف ألواح الطاقة الشمسية والمثلجات اللذيذة



وقالت فِني بافتا، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة رومانتيكو رومانتيكو للمجوهرات، وهي من العلامات التجارية التي يقدمها المعرض: "تلقيت دعوة من غرفة التجارة للمشاركة في أسبوع صنع في لوكسمبورغ، الذي ينظمه جناحنا في إكسبو 2020 دبي، حيث تم اختيار 12 علامة تجارية لتعرض منتجاتها هنا في جناح لوكسمبورغ، وأعتبر اختيار علامتنا التجارية من بين هذه العلامات تشريف كبير لنا."



وأضافت فِني: "في الوقت الحالي ليس لدينا وكيل لمنتجاتنا في دولة الإمارات حتى الآن، ولكن لدينا مساعٍ لوضع المنتج بالفعل في أسواق المنطقة، فما نقوم به هنا هو تنظيم متجر متنقل، ونأمل بأن تجد معروضاتنا مكانا لها في السوق الإماراتي قريبا."



وعن أهم مميزات مجوهرات "رومانتيكو رومانتيكو" قالت فِني: "أعتقد أن من المهم هنا أن أشير إلى أن كافة القطع التي نعرضها قد صنعت يدويا في لوكسمبورغ، ولضمان التميز أصنع كل شيء بنفسي في الاستوديو الصغير الخاص بي. إنها شركة صغيرة جدًا، لذا فبالنسبة لي من الرائع أن أكون هنا، وأعتقد أن تصاميمنا تُظهر حقا الحرفية والموارد التي لدينا في لوكسمبورغ".



وقال بوجيدار لوكانوف، مطور الأعمال في شركة لوكسيت التي تنتج المثلجات واللبن والزبدة في لوكسمبورغ: "نعمل مع 350 مزارعا للحصول على الحليب الطازج، وجميعهم يتواجدون في محيط 20 كيلو متر فقط من المصنع، وهذا يمكننا من جمع الحليب مرتين لنضمن صنع منتجات ذات جودة عالية، ولدينا أكثر من 300 نوع مختلف من المنتجات، ونوزع في جميع أنحاء أوروبا، ولدينا أيضا منتجات عضوية وتخصصنا الرئيسي هو المنتجات الطازجة."