يوم التصميم الإسباني 9 نوفمبر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي-البيان

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يستضيف الجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي يوم التصميم في التاسع من نوفمبر الجاري، ضمن أسبوع دبي للتصميم المهرجان الإبداعي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

ويلقي يوم التصميم الإسباني الضوء على أهمية هذا الفن كمحرك للموهبة والابتكار والتكنولوجيا والاستدامة في إسبانيا، وسيكون بمثابة ملتقى للمهندسين المعماريين والمصممين والمؤسسات والشركات المعروفة في مجالات التصميم المختلفة.

ويتضمن اليوم فعالية التصميم الإسباني: حداثة وابتكار من أجل سوق عالمي تستعرض من خلالها قصص نجاح جولي كابيا جارسيا لمهندسي العمارة واستون للتصميمات.

وستعقد جلسة محادثات عقب الفاعلية تتضمن محورين أساسيين: التصميم الدولي: تحديات جديدة؛ والتصميم الإسباني: إسهاماته العالمية وكيفية الترويج لنشره.

ويدير الجلسة بيلار ماركوس، مديرة مجلة التصميمات الداخلية بمشاركة سانتياغو ألفونسو، نائب رئيس الاتصالات الإستراتيجية لشركة كوسنتينو وبابلو كوندي، مدير هبيتات بالمعهد الاسباني للتجارة الخارجية، والذي من خلاله سيتم مناقشة قضايا مثل المعضلة بين التصميم المحلي والعالمي والمسؤولية البيئية والمستدامة للمصمم والشركات والابتكار في طرق التصميم والمواد: كيفية تحسين عمل المصمم وجودة المشاريع أو وجهات نظر التصميم وخبرات الالتزام البيئي في التصميم.

وينظم يوم التصميم الإسباني ملتقى التصميم كاستراتيجية: دراسات الحالة، ويتناول تحليل الحالات البارزة المختلفة التي يكون فيها التصميم هو العامل الرئيسي لخلق القيمة عبر مجالات مثل تصميم المنتج والأثاث المستدام الذي يركز على الرفاهية وصحة الناس والتصميم كمحور لبناء المدن وتخطيطها أو كعامل تنقل.

ويتحدث في الملتقى المصمم ألفردو هيبرلي عن المفهوم والتطوير والعملية الإبداعية لخيرو سوفت وهو نظام أثاث مستدام ودائري يعمل كنموذج لتطبيق التصميم وبيئة العمل والراحة والاستدامة للأثاث وتكييفه مع الأماكن العامة والخاصة. تحت عنوان عاصمة التصميم العالمية فالنسيا 2022. الماضي والحاضر والمستقبل، ويشارك زافي كالفو، مدير شركة فيرجينيا وينري للتوزيع 2020 مع عرض الخبرات والاستراتيجيات وخطط التصميم لتحويل فالنسيا إلى عاصمة التصميم في العالم. ستتولى الجلسة الأخيرة شركة أندرو وورلد. التصميم المستدام، بقيادة خيسوس يناريس، الرئيس التنفيذي لشركة أندرو وورلد، الذي سيشرح تجربة أندرو وورلد كمثال للابتكار في خلق وإنشاء تصميم مستدام.

ويتطرق يوم التصميم الإسباني إلى القيمة الاستراتيجية للعلامة التجارية العالمية عبر ثلاث جلسات، الأولى بعنوان روكا: من برشلونة إلى العالم، والثانية: تصميم مستدام لمستقبل جديد، والثالثة تحت عنوان مركز برشلونة للتصميم والإبداع.

ويختتم اليوم باجتماع مخصص للتصميم وعلم الفلك، يضم طاولة مستديرة يشارك فيها بابلو كوندي ديز ديل كورال، مدير هبيتات بالمعهد الاسباني للتجارة الخارجية؛ بيدرو فارغاس، مدير المشاريع الدولية لمنتدى العلامات التجارية الرائدة؛ جولي كابيا، رئيس شركة كابيا لمهندسين العمارة؛ أندرو كارولا، مصمم صناعي؛ بورخا فيراتير، مدير مكتب برشلونة للهندسة المعمارية؛ سانتياغو ألفونسو، نائب رئيس الاتصال الاستراتيجي لشركة كوسنتينو؛ خافيير توراس، مدير اتصالات شركة روكا وخيسوس يناريس، الرئيس التنفيذي لشركة اندرو وورلد. ستدار الجلسة من قبل لينا ماركوتشيلي، المسؤولة عن محتوى لوف ذات ديزاين.