أنظمة ذكية للزارعة المنزلية في إكسبو 2020

المصدر: وام

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استحوذ نظام "هيدرو- آرت - بود" المبتكر للزراعة المنزلية الذي طورته إحدى الشركات الناشئة التي تتخذ من مدينة مصدر مقرا لها على اهتمام زوار إكسبو 2020 دبي وذلك خلال فعالية أقيمت مؤخرا بمناسبة يوم الأغذية العالمي في إطار برنامج "الإنسان وكوكب الأرض".

وقد كان نظام "هيدرو - آرت - بود" المنتج التكنولوجي الوحيد الذي تم عرضه ضمن الفعالية وهو عبارة عن حديقة ذكية يتم التحكم فيها بواسطة تطبيق إلكتروني.

وتم تطوير النظام من قبل شركة "ألين بات" الناشئة التي يقع مقرها في مدينة مصدر والمدعومة من "وحدة دعم الابتكار التكنولوجي" أول مسرعة أعمال في المنطقة تركز على الاستدامة.

ويتميز النظام بسهولة الاستخدام ولا يحتاج لإضافة أية مواد كيميائية كما أنه يوفر نفقات التعبئة والنقل ويضمن إمدادا ثابتا بالمنتجات الطازجة ويساهم في الحد من نفايات الطعام.

وقد تعرف زوار الفعالية على آلية هذا النظام وكيف يمكن مستخدميه من زراعة الخضروات والفواكه بسهولة في منازلهم.

كما شارك ريتشارد بات مؤسس الشركة الناشئة المطورة للنظام ومديرها التنفيذي في جلسة نقاشية حول سبل زراعة الأطعمة بطريقة أفضل وكيف يمكن أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على البيئة.

وقال سينار كورا الرئيس التنفيذي لوحدة دعم الابتكار التكنولوجي: " نحن سعداء بدعم نظام "هيدرو-آرت-بود" المطور من قبل شركة "ألين بات" ونتطلع إلى مزيد من النمو والتطور لأعمال الشركة وبوصفها أول مسرعة أعمال للشركات الناشئة في المنطقة تركز على الاستدامة تتمثل مهمة وحدة دعم الابتكار التكنولوجي في تشجيع وتحفيز ريادة الأعمال في مدينة مصدر".

وأكد أن الوحدة وهي عبارة عن مشروع مشترك مع شركة "بي بي" تعمل على توفير التمويل والتدريب والإرشاد للشركات الناشئة القائمة على الابتكار كما أنها تساهم في تسريع تطوير الحلول التقنية القابلة للتطبيق وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال مع توفير الدعم الأساسي للشركات الناشئة في مراحل تأسيسها الأولى .. مشيرا إلى أن الوحدة تزود الشركات المختارة برأس مال يمكن تحويله إلى أسهم لأن أعمالها تؤتي ثمارها على المدى الطويل.

ويتيح نظام "هيدرو-آرت-بود" لمستخدميه زراعة الزهور أو النباتات المغذية بكل سهولة في منازلهم، حيث يمكن تثبيت النظام على جدران المنزل من أجل سهولة الوصول إليه، فضلا عن كونه يعطي لمسة جمالية.

وتضم مدينة مصدر أكثر من ألف شركة تتنوع بين شركات دولية وصغيرة ومتوسطة ومحلية ناشئة تعمل على دعم تحقيق أجندة الاستدامة وتطوير ابتكارات تسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة.

وبإدارة أعمالها من مدينة مصدر في أبوظبي تستفيد الشركات الناشئة مثل "هايدرو آرت بود" من شبكة الأعمال الاستثنائية التي توفرها المدينة وفرص التواصل مع الشركات والمبادرات الأخرى التي تنشط في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.