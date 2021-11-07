إكسبو 2020 يعلن عن سحب "استكشاف العالم" وعرض خاص على تذاكر الزيارة

المصدر: دبي -البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي اليوم (الأحد) عن سحب استثنائي للفوز بمليون ميل من سكاي واردز طيران الإمارات ومجموعة أخرى من الجوائز الرائعة، بالإضافة إلى عرض خاص على تذاكر زيارة الحدث الدولي.



وفي الوقت الذي يقبل فيه زوار إكسبو 2020 دبي بشغف على جمع أختام زيارة أجنحة 192 بلدا مشاركا في الحدث الدولي، سيتيح سحب استكشاف إكسبو 2020 دبي، استكشاف العالم للفائزين بأميال سكاي واردز طيران الإمارات فرصة ذهبية لزيارة تلك الدول. يتيح السحب أيضا مجموعة أخرى من الجوائز، تشمل سيارات نيسان إكس تيرّا الرياضية الجديدة كليا.



وبينما يشجع السحبُ زوار إكسبو 2020 دبي على استكشاف أكبر عدد ممكن من أجنحة الدول، ستكون زيارة الحدث الدولي أيسر هذا الشهر مع تذكرة نوفمبر لأيام الأسبوع، التي تتيح زيارة الموقع ليوم واحد من الأحد إلى الخميس مقابل 45 درهما إماراتيا فقط. تتيح تذكرة نوفمبر لأيام الأسبوع أيضا فرصة ذهبية للتمتع بجميع الفعاليات الترفيهية في الموقع، وستكون متاحة طوال الفترة من 7 إلى 30 نوفمبر.



ويمكن للزوار الذين يقصدون الموقع في أوقات ما بعد الظهيرة والمساء التمتع بمجموعة متنوعة من العروض الرائعة، من بينها أمسيات جلسات وسهرات إكسبو الغنائية وأمسيات خالدة، التي تحييها كوكبة من ألمع النجوم، ومن بينها حفلات النجوم ديانا حداد وحاتم العراقي في 8 نوفمبر، ونانسي عجرم وراغب علامة في 12 نوفمبر. بالإضافة إلى هذا، يستطيع الزوار التمتع بمجموعة استثنائية من المأكولات التي تُرضي جميع الأذواق والمتوفرة في أكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات.



يستمر السحب في الفترة من السابع من نوفمبر إلى العاشر من ديسمبر، حيث سيحصل خمسة فائزين على الجائزة الكبرى، وهي مليون ميل سكاي واردز لكل منهم، بالإضافة إلى 50 فائزا في السحب الأسبوعي بالجوائز المتنوعة، التي تشمل سيارات نيسان إكس تيرّا، وعملات إكسبو التذكارية الذهبية، وباقة اليوبيل، وقسائم أطعمة ومشروبات كل منها بقيمة 250 درهما إماراتيا.



ولدخول السحب، يتعين على الزوار الحصول على بطاقة إكسبو 2020 دبي لأختام الدخول من الأكشاك الموجودة في أنحاء موقع الحدث الدولي وجمع ما لا يقل عن 50 ختم دخول من أجنحة الدول، حيث يساوي كل 50 ختم دخول فرصة واحدة لدخول كل من السحب الأسبوعي والسحب على الجائزة الكبرى. ويسمح الحصول على 100 ختم من أجنحة الدول بدخول سحب أسبوعي واحد وسحبَين على الجائزة الكبرى؛ أما مع 150 ختما، فيحصل الزائر على فرصة واحدة لدخول السحب الأسبوعي وثلاث مشاركات في سحب الجائزة الكبرى؛ بينما عند الحصول على 192 ختما (العدد الإجمالي للدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي)، يدخل الزائر سحبا أسبوعيا واحدا مع أربع مشاركات في السحب على الجائزة الكبرى.



وسيتم إعلان أسماء الفائزين في السحب الأسبوعي استكشاف إكسبو 2020 دبي، استكشاف العالم كل يوم أحد طوال فترة السحب، بينما ستُعلَن نتائج السحب على الجائزة الكبرى يوم 12 ديسمبر. تقتصر فرص المشاركة في السحب على بطاقة أختام واحدة لكل زائر. ويمكن للمشاركين تسليم مشاركاتهم المستوفية لشروط السحب في الأكشاء الرئيسية الموجودة في أنحاء الموقع. وتتوفر مجموعة متنوعة من تذاكر إكسبو 2020 دبي الآن على www.expo2020dubai.com.