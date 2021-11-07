سلطان الجابر يزور أجنحة النمسا وأمريكا والكويت في إكسبو2020

المصدر: وام

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زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مساء أمس، أجنحة النمسا و الولايات المتحدة الأمريكية و دولة الكويت الشقيقة المشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وبدأ معاليه جولته بزيارة جناح النمسا الذي يتكون من عدد من المباني البيضاء المخروطية الشكل على شكل أقماع للتهوية والذي تم الاعتماد عليها في تصميم المبنى لتتماشى مع نموذج أبراج الرياح المستوحى من تقاليد البناء المحلية في النمسا.

واطلع معاليه على المبادرات النمساوية وأحدث الابتكارات والحلول الملهمة من خلال معرض «أي لاب» والذي يعتبر بمثابة منصة المعرفة والمكان الذي تجتمع فيه الأفكار النمساوية الخلاقة.

واطلع معاليه خلال زيارته جناح الولايات المتحدة الأمريكية - الذي تبلغ مساحته 36 ألف قدم مربعة - على محتوياته التي تعرض تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها وما تتميز به من ابتكارات واختراعات إلى جانب معروضات أخرى من ضمنها قطعا حجرية من القمر وإحدى المركبات الآلية التي هبطت على سطح القمر و مجسما لصاروخ "فالكون 9" الذي أطلقته شركة "سبيس إكس".

واختتم معاليه الجولة بزيارة لجناح دولة الكويت الشقيقة واطلع على محتوياته التي تعرض تاريخ الكويت وحاضرها ورؤيتها المستقبلية 2035 كما اطلع على خطة الكويت التنموية، خاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد والطاقة البديلة والتنمية البشرية والاقتصاد المعرفي.