ديانا حداد وحاتم العراقي في إكسبو 2020 غداً

المصدر: دبي-البيان

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سيكون جمهور إكسبو 2020 دبي، على موعد جديد مع الإيقاعات الموسيقية الخليجية التي تقدمها النجمة المتألقة ديانا حداد والنجم المحبوب حاتم العراقي، في الثامن من شهر نوفمبر الجاري، اللذان سيصطحبان زوار الحدث الدولي في رحلة تصدح فيها النغمات الشاعرية التي تمتاز بها أعمالهما، التي سيقدمانها في أمسية جديدة من أمسيات "جلسات في إكسبو" الموسيقية، التي تحتفي بالثقافة والفنون الخليجية المميزة، حيث سيقدمان خلال الحفل توليفة مُنتقاة من أجمل أغانيهما.



كان للمغنية اللبنانية الشهيرة ديانا حداد، المقيمة في دبي والتي تحمل الجنسية الإماراتية، صيت واسع في فترة التسعينات من القرن الماضي، هذا بجانب امتلاكها أرشيفا غنيا بالأغاني الفردية التي لا تُنسى والتي تصدرت القوائم الغنائية في منتصف التسعينات، ومن ضمنها "ساكن" و“أمّانيه” و"ماني ماني"، و"ماس ولولي"، كما حظيت بمكانة راسخة على الساحتين العربية والإقليمية لإجادتها جميع اللهجات العربية ببراعة وإتقان، حيث أدت الكثير من الأغاني باللهجات البدوية والخليجية والعراقية والمصرية.



من جانبها، صرحت ديانا حداد قائلة: "إكسبو 2020 دبي سيظل حدثا فارقا في تاريخ أمتنا العربية، يشرفني جدا أن أكون جزءا من هذا الحدث الدولي، فبعد العام الذي مررنا به، نحتاج إلى السلام أكثر من أي شيء آخر، وأنا محظوظة جدا لأنني سأتمكن من التفاعل مع الجماهير الغفيرة التي ستتوافد على موقع إكسبو 2020، والرسالة التي أود إيصالها للمستمع من خلال الأغاني التي أقدمها مفادها هو أننا بحاجة إلى السلام الآن أكثر من أي وقت مضى."



بدأ حاتم عباس المعروف بحاتم العراقي، بتسجيل الموسيقى في مسقط رأسه ببغداد، حيث انطلقت مسيرته الغنائية في أواخر الثمانينيات، عندما حصلت أولى أغنياته التي سجلها بعنوان "مخطوبة"، على فرصة البث الإذاعي، كما حلّ الفنان حاتم العراقي ضيفا على برنامج محبوب العرب "Arab Idol"، وتعاون مع العديد من الفنانين الشرق أوسطيين المشهورين ومن ضمنهم القيصر كاظم الساهر، الذي قدم الشهر الماضي حفلا غنائيا ضمن سلسلة "أمسيات خالدة" إكسبو 2020، بالإضافة إلى تعاونه مع رحمة رياض ومهند محسن وشذى حسون.



قال حاتم العراقي: "إنه لشرف لي أن أقدم أغنياتي في إكسبو 2020 دبي، وأن أكون جزءا من هذا الحدث الدولي الضخم. إكسبو يعني لي الكثير كونه يُقام لأول مرة في العالم العربي، لذلك يتعين علينا أن نعكس صورة جميلة عن دولة الإمارات لبقية شعوب العالم."



ستُقام سلسلة جلسات في إكسبو، في الثامن من شهر نوفمبر الحالي، على منصة اليوبيل وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة 20:00 حتى الساعة 22:30 .

