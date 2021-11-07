تعرف إلى فعاليات إكسبو حتى 10 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي، عن الفعاليات والأنشطة والبرامج لأربعة أيام، ابتداء من اليوم الأحد ولغاية 10 نوفمبر الجاري، وأبرزها:



اليوم الوطني لفنزويلا

-الساعة 1230، ساحة الوصل

قمة ستي سكيب العالمية

-أكبر معرض ومؤتمر خاص بالعقارات في المنطقة، سيكشف عن أحدث التوجهات والرؤى، حدث لا ينبغي على خبراء العقارات والمستثمرين تفويته. تنعقد القمة بين 7-8 نوفمبر، بينما ينعقد المعرض المصاحب من 9-11 نوفمبر.

-ابتداء من الساعة 09:00 صباحا، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A، المجمع الجنوبي



مؤتمر جناح موناكو:

-مستقبل أكثر شمولية من خلال الواقع الافتراضي

-جناح إمارة موناكو

-الساعة 10:00-19:00



أسبوع الأطعمة التقليدية من تايلند

-يدعوكم أسبوع الأطعمة التقليدية والصحية للاستمتاع بمجموعة لذيذة من النكهات من هذا البلد الجميل، وتشمل المقبلات، والمشروبات، والفواكه، ومنتجات المزرعة.

-تستمر الفعالية حتى الثامن من نوفمبر

-الساعة 10:00-22:00، جناح تايلند



التطوير الحضري الشامل للمستوطنات البشرية المستدامة بعد كوفيد-19 في المنطقة العربية

-يهدف البرنامج لتحديد أفضل المناهج التي يمكن اتباعها لتطوير الأحياء الفقيرة والعشوائية لتحقيق تنمية حضرية أكثر مرونة واستدامة

-الساعة 14:00-16:00، مدرج تيرّا



نجوم إكسبو اليافعين

- معهد "جاز روكير" للرقص

-سيشارك طلاب المدارس من كافة أنحاء دولة الإمارات في تقديم استعراضات قاموابكتابة قصصها، وتصميمها وإخراجها بأنفسهم، كجزء من برنامج إكسبو للنجوم اليافعين.

-الساعة 12:15-12:35، منصة الوصل



رومانيا: الحديد، والفحم ورواية القصص

-سيقدم نجم الشهر "دانييل راودليسكو" عرضا ديناميكيا، حول منحوتاته المعدنية المذهلة، ومن المحتمل أن يشمل عرضا حيا للرسم بواسطة الفحم

-الساعة 13:00-16:00، جناح رومانيا



المالديف: رقصات مع "بودو بيرو"

- مجموعة "هاروبي بودا بيرو"

-استعراض للفرقة الموسيقية المالديفية – بمصاحبة جرس صغير ومجموعة من الطبول (تُعرف باسم بودو بيرو) وأونوغاندو – وهي قطعة من الخيزران تم سحجها أفقيًا ووضع عصا بداخلها،مما يؤدي لصدورأصوات غريبة تشبه الاحتكاك

-الساعة 17:00-17:30، منصة الأرض



نكهات من البنجاب

-عرض موسيقي راقص متعدد الأوجه، يستعرض المطربين الشعبيين الديناميكيين "فضل جت"، و"فريدا باتول"، و عازفي الطبول "محمد بلوال" و "محمد حسين"

-الساعة 17:00-18:00، منصة اليوبيل



هنغاريا: صوندورجو

-استمتعوا بالأداء الموسيقي لهذه الفرقة ذات الأصول الهنغارية، وهم يؤدون مجموعة من العروض التقليدية الشعبية من وطنهم الأم

-الساعة 19:00-20:00، منصة اليوبيل



الأرجنتين: آريال راميرز- حفل المئة عام الموسيقي

-عرض يقوم من خلاله "فاكوندو رامريز" بتكريم ذكرى والده "آريال رامريز"

-الساعة 19:00-21:00، مسرح دبي ميلنيوم



جلسة الهروب من أرض ديكس لاند

-موسيقى الجاز والبلوز

-الساعة 21:45-22:15، منصة اليوبيل



الأسبوع الوطني للمكسيك

-تحتفي المكسيك بيومها الوطني في 10 نوفمبر، وتم إعداد برنامج منوع من الفعاليات التي تدور حول هذه المناسبة يمتد ما بين 7 إلى 13 نوفمبر

-لتسليط الضوء على شعار "نسج الحياة"، ستقوم المكسيك بترويج ثقافتها وتراثها خلال هذا الأسبوع

-سينطلق الأسبوع بعرض ليلى داونز الموسيقي في 7 نوفمبر، وهي مطربة حائزة على ست من جوائز غرامي اللاتينية، وبجائزة غرامي العالمية، وتحتفي الموسيقى التي تقدمها ليلى بالتأثير الذي تحدثه الإيقاعات من المكسيك إلى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، لتحطم الحدود ما بين الموسيقى الشعبية، والجاز، وموسيقى البلوز الفلكلورية، وحتى موسيقى الهيب هوب وغيرها

-الساعة 21:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



فعاليات أخرى

8 نوفمبر



اليوم الوطني لجزر القُمر

-الساعة 10:15، ساحة الوصل



اليوجا عند شلالات إكسبو المائية، مع زينة عساف

-الوصول حتى الساعة 09:15، شلالات إكسبو المائية



ورشة عمل: منتدى التوفيق بين الأعمال في كولومبيا

-8-9 نوفمبر، 10:00-20:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي



نجوم إكسبو اليافعين: المدرسة الفلبينية

-الساعة 12:15-12:30، منصة الوصل



المجلس العالمي: قوة الحوار: المستقبل الأفضل يبنى بالجهود الجماعية

-الساعة 16:00، منصة الوصل



"في المستقبل... كيف سنبتكر؟"

-إحاطة إعلامية

-الساعة 16:00، جناح بريطانيا



معرض ثقافي: ماليزيا.. آسيا الحقيقية

-الساعة 19:30، المسرح الجنوبي



نيوزيلندا: أصوات من "أو تي روزا"*

– الفنانة كيمبرا * الاسم القديم لنيوزلندا ويعني أرض السحب البيضاء الطويلة

-8 و 10 نوفمبر، 20:30-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



جلسات في إكسبو الغنائية

-الساعة 20:30-22:30، منصة اليوبيل



9 نوفمبر

صنع في أفريقيا الجنوبية

-10:00-16:00، جناح أفريقيا الجنوبية



جلسة المختبر الثقافي التفاعلية في ملتقى ألمانيا

-12:30-19:00، جناح ألمانيا



ليالي الأفلام السنغافورية: 7 أحرف

-18:00-20:00، جناح سنغافورة



اليوم الوطني للمكسيك

- استعراض الباليه الشعبي المكسيكي

-الساعة 18:00-19:30، منصة اليوبيل



إسبانيا: فورما آنتيكا "لا كرامبا"

-الساعة 19:00-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



إندونيسيا: الرقص التراثي

-الساعة 20:30-21:00، منصة الشمس



10 نوفمبر

اليوم الوطني لبوروندي والمكسيك

-بوروندي: 10:15، ساحة الوصل

-المكسيك: 16:15، ساحة الوصل



السلسلة النائية: العقول الريادية في الأزياء

-النساء، المهن، الابتكار

-الساعة 10:30- 12:30، جناح المرأة



ورشة عمل- كينيا: منتدى المواصلات والأعمال اللوجيستية

-الساعة 10:00-22:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي



المؤتمر الصحفي للمكسيك

-الساعة 14:40، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، غرفة المؤتمرات الصحفية A



المنتدى العربي-الصيني لتطوير وابتكار ريادة الأعمال

-طوال اليوم، مركز دبي للمعارض



عرض أوبرا "جافيير كامارينا"

-الساعة 17:30، مسرح دبي ميلينيوم