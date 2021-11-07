عرض مميز ليوم واحد في إكسبو 2020 بـ45 درهماً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن إكسبو 2020 دبي عن عرض مميز يتضمن تذكرة ليوم واحد خلال أيام الأسبوع مقابل 45 درهماً فقط، ويسري العرض حتى 30 نوفمبر الجاري.

ومع دخول دولة الإمارات أشهر الشتاء المعتدلة الطقس، من المتوقع أن تزداد أعداد الزوار بشكل مطرد، حيث يستقطبهم أيضا برنامج فعاليات إكسبو المتواصلة.

وشهدت أنحاء موقع إكسبو في الشهر الأول بعد الانطلاق تنظيم آلاف الفعاليات المبهرة، وتقاطرت الحشود لتشهد إبداع مجموعة رائعة من الفنانين الموسيقيين الإقليميين والعالميين.

وستُقام سلسلة جلسات في إكسبو، في الثامن من شهر نوفمبر الحالي، على منصة اليوبيل وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة 20:00 حتى الساعة 22:30 .

وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو هذا الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء كوكب الإرض إلى أن نصنع معاً عالماً جديداً في احتفال بإبداع البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم ممتد على مدار ستة شهور.