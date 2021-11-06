حمدان بن محمد يلتقي ولي عهد لوكسمبورغ ويزور جناحها في إكسبو2020

المصدر: دبي- البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، ولي عهد لوكسمبورغ، الذي يزور دبي حالياً بمناسبة مشاركة بلاده في إكسبو 2020 دبي.

وتناول اللقاء، الذي جرى في مقر جناح لوكسمبورغ في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في ضوء توافق الرؤى حول متطلبات التطوير والتنمية للمرحلة المقبلة، والرغبة في اكتشاف مزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز آفاق الشراكة بين الطرفين، وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والتقنية والثقافية، مع إشراك القطاع الخاص في رصد وتفعيل المزيد من فرص التعاون الاستثماري والتجاري بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كامل تقديره للتطور الكبير الذي تشهده لوكمسبورغ كمركز مالي وصناعي عالمي، معرباً عن أمله أن تكون مشاركة البلد الأوروبي الصديق في معرض إكسبو 2020 دبي، ممهدةً لمزيد من التقارب والتعاون البنّاء، وفرصة لرصد مسارات جديدة يمكن من خلالها توثيق الشراكة بين الجانبين في شتى القطاعات المستقبلية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الأمير غيوم تقدير بلاده الكامل لنهضة التطوير الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، والنموذج الملهم الذي تتبعه في ترسيخ أسس التنمية المستدامة مع التركيز على قطاعات لحيوية تمثل ركائز لصنع المستقبل، برؤية هدفها تحقيق الريادة لدولة الإمارات في شتى القطاعات، منوهاً بالتعاون الوثيق الذي جمع الجانبين على مدار سنوات ضمن مسارات عدة منها: الخدمات المالية والإمداد والنقل والفضاء وتقنيات الصحة والمالية.

موارد متعددة

إلى ذلك، قام سمو الشيخ حمدان بن محمد والأمير غيوم بتفقد جناح لوكسمبورغ المقام في منطقة الفرص، تحت شعار "لوكسمبورغ المتعددة الموارد"، بما يعكس نهج التطوير الدائم والقائم على الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الكبيرة التي تتمتع بها لوكسمبورغ، كذلك مقومات التميز التي تتمتع بها في المجالات الصناعية والمالية، علاوة على التركيز على قطاعات الأبحاث والتقنيات الرقمية وعلوم وصناعات الفضاء.

واستمع سموه إلى شرح حول تصميم الجناح الفريد الذي تم استلهامه من شريط "موبيوس" وهو شريط لا نهائي يرمز إلى جهود لوكسمبورغ في تأسيس اقتصاد دائري وعملها المستمر على إيجاد مقومات استدامته. كما اطلع سموه على مكونات الجناح الذي تسعى من خلاله لوكسمبورغ للتعريف بمجتمعها وملامح من حياته اليومي، إضافة إلى التعريف باقتصادها وقطاعاته المختلفة.

وشاهد سموه خلال الزيارة المنحدر الشفاف الضخم الذي يضمه الجناح ويمكن للزوار استخدامه بدلاً من الدرج للانتقال من الطابق العلوي للجناح إلى الطابق السلفي، وهو إضافة مبتكرة تعبر عما تتمتع به لوكسمبورغ من ديناميكية، وتعكس انفتاحها على الأفكار المبدعة والابتكارات التي تخدم في سرعة الحركة والانتقال والتطور، فيما يركز الجناح على خمسة محاور تعكس السمات الأساسية لمجتمع دوقية لوكسمبورغ وهي التنوع والاتصال والاستدامة والمبادرة والجمال.

يُذكر أن معرض إكسبو 2020 دبي قد انطلق في الأول من أكتوبر الفائت، وتستمر أعماله حتى نهاية مارس 2022، بمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، ضمن الدورة الأكبر من نوعها في تاريخ المعرض العريق الذي يعود تاريخ دورته الأولى إلى العام 1851 ويقام في دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.