الأيام والأعياد الوطنية للدول في إكسبو 2020 خلال نوفمبر
أعلن إكسبو 2020 دبي، عن الأيام والأعياد الوطنية التي تقيمها الدول في موقع الحدث العالمي والتي سيتم الاحتفال بها خلال شهر نوفمبر الجاري، وهي كالتالي:
7 نوفمبر 2021: فنزويلا
8نوفمبر 2021: جزر القمر
10 نوفمبر 2021: بوروندي - المكسيك
12 نوفمبر 2021: الأردن
13 نوفمبر 2021: موناكو
14 نوفمبر 2021: سوريا- الجزائر
15 نوفمبر 2021: البرازيل
16 نوفمبر 2021: سانت كيتس ونيفيس - منغوليا
17 نوفمبر 2021: بوليفيا - لاوس
18 نوفمبر 2021: هايتي
19 نوفمبر 2021: النمسا
20 نوفمبر 2021: مالاوي
21 نوفمبر 2021: عمان
22 نوفمبر 2021: بيلاروسيا
23 نوفمبر 2021: لبنان
24 نوفمبر 2021: إيطاليا
25 نوفمبر 2021: البحرين
26 نوفمبر 2021: ساحل العاج
27 نوفمبر 2021: لاتفيا - سورينام
28 نوفمبر 2021: الولايات المتحدة الأميركية
29 نوفمبر 2021: ألمانيا
30 نوفمبر 2021: بليز - ليبريا