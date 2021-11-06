الأيام والأعياد الوطنية للدول في إكسبو 2020 خلال نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن الأيام والأعياد الوطنية التي تقيمها الدول في موقع الحدث العالمي والتي سيتم الاحتفال بها خلال شهر نوفمبر الجاري، وهي كالتالي:



7 نوفمبر 2021: فنزويلا



8نوفمبر 2021: جزر القمر



10 نوفمبر 2021: بوروندي - المكسيك



12 نوفمبر 2021: الأردن



13 نوفمبر 2021: موناكو



14 نوفمبر 2021: سوريا- الجزائر



15 نوفمبر 2021: البرازيل



16 نوفمبر 2021: سانت كيتس ونيفيس - منغوليا



17 نوفمبر 2021: بوليفيا - لاوس



18 نوفمبر 2021: هايتي



19 نوفمبر 2021: النمسا



20 نوفمبر 2021: مالاوي



21 نوفمبر 2021: عمان



22 نوفمبر 2021: بيلاروسيا



23 نوفمبر 2021: لبنان



24 نوفمبر 2021: إيطاليا



25 نوفمبر 2021: البحرين



26 نوفمبر 2021: ساحل العاج



27 نوفمبر 2021: لاتفيا - سورينام



28 نوفمبر 2021: الولايات المتحدة الأميركية



29 نوفمبر 2021: ألمانيا



30 نوفمبر 2021: بليز - ليبريا