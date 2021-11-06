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إكسبو 2020 دبي اليوم

الأيام والأعياد الوطنية للدول في إكسبو 2020 خلال نوفمبر

المصدر:
  • دبي- البيان
التاريخ:
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أعلن إكسبو 2020 دبي، عن الأيام والأعياد الوطنية التي تقيمها الدول في موقع الحدث العالمي والتي سيتم الاحتفال بها خلال شهر نوفمبر الجاري، وهي كالتالي:
 
7 نوفمبر 2021: فنزويلا


8نوفمبر 2021: جزر القمر


10 نوفمبر 2021: بوروندي - المكسيك


12 نوفمبر 2021: الأردن


13 نوفمبر 2021: موناكو


14 نوفمبر 2021: سوريا- الجزائر


15 نوفمبر 2021: البرازيل


16 نوفمبر 2021: سانت كيتس ونيفيس - منغوليا


17 نوفمبر 2021: بوليفيا - لاوس


18 نوفمبر 2021: هايتي


19 نوفمبر 2021: النمسا


20 نوفمبر 2021: مالاوي


21 نوفمبر 2021: عمان


22 نوفمبر 2021: بيلاروسيا


23 نوفمبر 2021: لبنان


24 نوفمبر 2021: إيطاليا


25 نوفمبر 2021: البحرين


26 نوفمبر 2021: ساحل العاج


27 نوفمبر 2021: لاتفيا - سورينام


28 نوفمبر 2021: الولايات المتحدة الأميركية


29 نوفمبر 2021: ألمانيا


30 نوفمبر 2021: بليز - ليبريا

 

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