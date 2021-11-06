"رأس الخيمة العقارية" تستعرض مشاريعها في"سيتي سكيب" بإكسبو 2020

المصدر: وام

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تستعد شركة رأس الخيمة العقارية للمشاركة في معرض "سيتي سكيب" العالمي الذي تقام فعالياته بين9-11 نوفمبر الجاري في مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو 2020 دبي.

ستقوم الشركة خلال هذه المشاركة بالتعريف بمشاريعها السكنية والتجارية والسياحية الحالية وقيد التسليم قريباً وخصوصاً المشاريع الفندقية من فئة الخمسة نجوم في رأس الخيمة، والشقق والفلل السكنية في أبوظبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى تقديم عروض حصرية لزوار المعرض على كافة مشاريعها مع خطط سداد مرنة.

وأكد محمد الطير الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية أن هذه المشاركة تأتي في ظل استمرار تعافي السوق العقاري بدولة الإمارات وهو ما يبعث على التفاؤل بارتفاع المبيعات خلال الفترة المقبلة على الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك زيادة النشاط السياحي مع تزايد الإقبال على المنتجعات والفنادق في مختلف أنحاء الدولة.

وأشار الطير إلى أن شركة رأس الخيمة العقارية تسعى إلى تعزيز مكانة القطاع العقاري والسياحي في الإمارة والدولة، من خلال إنشاء مشاريع نوعية مطلة على شواطئ بحرية ومحميات طبيعية ومساحات خضراء، مع توفير جميع مقومات الحياة الراقية فيها، وتقدم للمستثمرين من جميع الجنسيات فرصة امتلاك العقار المناسب لهم مع جميع التسهيلات وبأسعار تنافسية.

وتعكف الشركة حالياً على إنجاز فندق ومنتجع "إنتركونتيننتال ميناء العرب" ذو الخمسة نجوم تمهيداً لافتتاحه خلال الربع الأخير من العام الجاري، كما من المتوقع أيضاً افتتاح فندق ومنتجع "أنانتارا ميناء العرب" العام القادم، إضافة إلى تسريع العمل في المراحل النهائية لمشروع فلل ماربيلا على جزيرة الحياة في ميناء العرب، وهناك مشروع "جلفار ريزيدنس" على جزيرة الريم في أبوظبي الذي يضم 266 شقة، ومن المتوقع البدء بتسليمه خلال العام الحالي.

وأعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، والتي قفزت بقوة لتصل إلى 197.9 مليون درهم، مقارنة مع 40.97 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2020، بنمو 382.68%، كما نمت إيراداتها لتصل إلى 424.37 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2021 مقارنة بـ 177.54 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نمواً 139%.