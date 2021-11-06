إيليا فيفياني: أدهشتني مشاركة 33 ألف متنافس في تحدي دبي للدراجات الهوائية

المصدر: دبي –البيان

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أبدى نجم ركوب الدراجات الهوائية، والفائز بالقميص البنفسجي في ترتيب النقاط في النسخة الأخيرة من كورسا روزا والمتوج بجوائز تسع سباقات كبرى، إيليا فيفياني، دهشة كبيرة من مشاركة 33 ألف راكب دراجات هوائية خلال "تحدي دبي للدراجات الهوائية" الذي امتد لمسافة 14 كيلومتراً على شارع الشيخ زايد، وقال:" أعتبرها واحدة من أكثر التجارب المدهشة في حياتي المهنية".



وأضاف: "كنا نتوقع مشاركة 15 ألف شخص، كحد أقصى، ولكننا حتما لم نتوقع رؤية أكثر من 30 ألف مشارك يخوضون التحدي معا، وعندما رأينا ذلك، كان شيئا رائعا حقا، كان هناك هواة ومحترفون، كبارا وصغارا، مجتمعين معا على نفس الطريق، في صورة تعكس مدى وعي المجتمع بأهمية تبني أسلوب الحياة الصحي عن طريق ممارسة الرياضة.



وكان صباح يوم الجمعة بمثابة رفع الستار عن انطلاق سباق "جيرو دي إيطاليا" الذي سيقام في دبي يوم السبت 6 نوفمبر، الذي سيخوض الدراجون خلاله سباقا لمسافة قصيرة في موقع إكسبو 2020 دبي.



وينظم هذا الحدث بدعم من علامة "صنع في إيطاليا"، ومجلس دبي الرياضي وإكسبو 2020 دبي و"آر سي إس سبورت"، وذلك ضمن الفعاليات الرئيسة لمبادرة تحدي دبي للياقة التي تستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، حيث يعتبر "طواف إيطاليا"، أول مسابقة رياضية احترافية في إكسبو 2020، وسيشهد السباق الذي سينطلق من جناح إيطاليا، قيام الدراجين المشاركين، بإكمال 30 لفة على حلبة بطول 2.1 كيلومترا حول موقع الحدث الدولي.



وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: " إنني أرى اليوم عمل سنوات طويلة يصبح أمراً واقعاً ملموساً، حيث يعتبر سباق "كرايتيروم" من طواف إيطاليا الدولي "جيرو دي إيطاليا" إضافة جديدة لإنجازات دبي، خصوصاً أنه يقام في إكسبو 2020، هذا الحدث الدولي الكبير، ويضم السباق أبرز نجوم الدراجات الهوائية، كما أشكر شركاءنا (آر سي إس) لتقديم هذا الحدث لعشاق الدراجات الهوائية هنا في دبي."



وأكد المفوض العام لجناح إيطاليا في إكسبو2020 دبي، باولو جليسينتي:" تعتبر الرياضة لغة عالمية، واليوم نحن فخورون بانطلاق "طواف إيطاليا" في دبي، فمنذ بداية "جيرو دي إيطاليا" استطعنا عكس جمال إيطاليا بمدنها وطبيعتها، واليوم نحن نشهد تجربة مختلفة، واكتشاف أماكن جديدة، وأفضل مكان نكتشفه هو أجنحة إكسبو، وخصوصا الجناح الإيطالي لما يمثله من علامة فارقة، كما سيتم بث هذا الحدث العالمي بشكل حي لمئتي دولة حول العالم."



ويشهد السباق مشاركة عدد من أبرز الدراجين في العالم، منهم بطل طواف إيطاليا «جيرو دي إيطاليا» لعام 2021 وحامل القميص الأصفر في طواف فرنسا عام 2019، إيغان بيرنال، وبطل العالم لسباق الطرق (UCI) ثلاث مرات، بيتر ساجان، والفائز بالقميص البنفسجي في ترتيب النقاط في النسخة الأخيرة من كورسا روزا والمتوج بتسع سباقات كبرى، إيليا فيفياني، وبطل العالم للدراجات الهوائية مرتين، فيليبو جانا، وهو الذي سبق أن حقق الفوز في ست مراحل من طواف إيطاليا أيضا.