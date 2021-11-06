صقر غباش: جناحا الإمارات والرؤية في إكسبو 2020 يعكسان الوجه الحضاري الملهم للدولة

المصدر: وام

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الجناح الوطني لدولة الإمارات وجناح الرؤية في إكسبو 2020 دبي يعكسان الوجه الحضاري والإنساني الملهم للدولة وقيادتها الرشيدة في بناء الإنسان الإماراتي وما حققته دولة الاتحاد من إنجازات في مختلف المجالات وطموحاتها من خلال شراكتها الدولية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى مقر إكسبو 2020 دبي شملت عددا من الأجنحة الوطنية المشاركة في إكسبو 2020 دبي، حيث استهل جولته بزيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الواقع في منطقة التنقُّل في قلب موقع الحدث الدولي.

واطلع معاليه على محتوى الجناح الوطني الذي يستعرض نشأة دولة الإمارات وتصميمه الإبداعي الذي جاء على هيئة "صقر الريادة" يستعد للتحليق في رمزية لاستعداد الدولة للانطلاق إلى المستقبل نحو آفاق أعلى من الريادة والإبداع مجسدا القيم الإماراتية الأصيلة وتقاليدها العريقة وتراثها الغني وهويتها الوطنية في أبهى صورها.

وشاهد معاليه مكونات الجناح الوطني الذي يعد الأكبر في إكسبو 2020 دبي ويروي قصة الإمارات "موطن الحلم والإنجاز" واستمع لشرح حول محتوى الجناح وما يعرضه من محتوى ثقافي وفلكلوري يعكس قوة إرادة وعزيمة الإنسان الإماراتي وسمات مجتمع الإمارات الأصيل وقيمه الإنسانية الراسخة ورؤية الآباء المؤسسين وطموحاتهم في بناء دولة عصرية متقدمة نفاخر بها الأمم.

وشملت جولة معاليه زيارة جناح الرؤية المستلهم من كتاب "قصتي " لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والذي خصصه إكسبو 2020 دبي لتعريف الزوار بجوانب مهمة في شخصية ومسيرة ورؤية سموه الاستثنائية والملهمة عبر مجموعة من المعروضات التي تأخذ الزائر في رحلة زاخرة بالإنجازات الحضارية والإنسانية غير المسبوقة.

وتعرف معاليه على ما يعرضه الجناح من مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم بشكل إبداعي يدعو إلى الفخر والتأمل في رؤية سموه الثاقبة الذي استطاع من خلالها بناء واحدة من أكثر مدن العالم نجاحا وحققت إنجازا يليق بمكانتها الرائدة عالميا في إكسبو 2020 دبي بجمع 192 دولة إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والمبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم لأول مرة في تاريخ إكسبو الممتد على مدار 170 عام.

كما شاهد معاليه في ساحة الوصل -القلب النابض لإكسبو دبي 2020 - جانبا من العروض الثقافية والفلكلورية التي أبهرت الحضور وتعكس التنوع الغني الذي يقدمه الحدث الدولي لزواره من مختلف دول العالم.

وأكد معالي صقر غباش أن إكسبو 2020 دبي منصة ملهمه لتعريف الزائرين من مختلف دول العالم بما حققته الإمارات من إنجازات متفردة ونهضتها الشاملة خلال 5 عقود من العمل والبناء والتنمية وما تطمح إلى تحقيقه خلال الخمسين عاماً المقبلة إلى جانب إبراز الوجه الحضاري للإنسان الإماراتي الطموح المتسلح بالعزيمة والإصرار على تحقيق التفوق والريادة في مختلف المجالات.

كما أعرب معاليه عن فخره واعتزازه بالتنظيم الاستثنائي لإكسبو 2020 دبي أهم وأكبر حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تستضيفه الإمارات والذي يمثل محطة مهمة في تاريخ الدولة حيث يتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الإمارات ومسيرة نصف قرن من النمو والإنجازات الحضارية.

وقال معالي صقر غباش في ختام جولته إن إكسبو2020 دبي وما يشمله من موضوعات رئيسية تمثل مصدر إلهام لدول العالم لتعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية من خلال الأفكار المبتكرة والإبداعية لبناء مستقبل أكثر استدامة من أجل الأجيال القادمة وهو ما يجسده شعار الحدث الدولي " توصل العقول وصنع المستقبل".