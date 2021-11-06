فعاليات إكسبو لـ3 أيام

المصدر: دبي -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن الفعاليات والبرامج الأنشطة والفعاليات لثلاثة أيام 6 و7 و8 نوفمبر الجاري، وأبرزها:



أسبوع التنمية الحضرية والريفية

- اليوم السابع من أسبوع التنمية الحضرية والريفية



فعاليات اليوم هي:

-في المنزل مع الطبيعة: ابتكار بيئة معيشية صحية

-تعنى هذه السلسلة بإلقاء الضوء على مبادرات إكسبو 2020 دبي، والدول المشاركة في موقع الحدث استجابة لمعايير إكسبو الخاصة بالاستدامة

-الساعة10:00-13:00 جناح نيكسوس للإنسان وكوكب الأرض



نقاش حول الحضارة

- ما الذي يصنع مدينة؟ الدور الذي تلعبه الحضارة في صناعة المدن

-كيف يساهم المواطنون في بناء المدن.

-الساعة12:00-16:00، مدرج تيرّا



فعاليات أخرى في إكسبو

إعادة التفكير في التنقل

-يقدم جناح فرنسا و"سيتي دو ديزاين" للتصميم، أعمال الفنانين، والمعاهد والشركات، الذين تشكك أعمالهم في عاداتنا، وتدفعنا لإعادة التفكير في ثقافة التنقل لدينا

-الساعة 14:00-16:15، مدرج بيلفيدري، جناح فرنسا



سباق "طواف إيطاليا" للدراجات الهوائية

-سيجتمع نجوم سباقات الدراجات العالميون، في أول نسخة تقام خارج إيطاليا من سباق "طواف إيطاليا"، ليتنافسوا في سباق قصير من 30 لفة، يمتد لـ 2.1 كيلومتر، حول موقع إكسبو 2020 دبي

-بدءاً من الساعة 15:00، بوابة الاستدامة



"طائر النار" من مسرح جيكو فيتا

-ستعيد مسرحية الظل "طائر النار" أشعار إيجور سترافينسكي"، ومسرحه الغامض وأساطيره إلى الحياة مجددا

-تستمر العروض حتى السابع من نوفمبر، 16:00-16:45، و 18:00—18:45، مركز دبي الدولي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي



أسبوع الأطعمة التقليدية من تايلند

-استعراضات لنحت الفواكه، دروس للطهي، وتوزيع الفواكه الموسمية

-جلسة اليوم: توزيع الحلويات التايلندية

-تستمر الفعالية حتى الثامن من نوفمبر، جناح تايلند



الاحتفال بمسيرة 1975 الخضراء في المغرب

-يعيد فيلم المسيرة، إحياء مسيرة السادس من نوفمبر من عام 1975 الخضراء في المغرب، بأعين شخصيات مختلفة، ويعيد سرد قصة أكثر من 350 الف رجل وامرأة من المغاربة، الذين شاركوا في مسيرة سلمية نحو الصحراء الغربية، التي تعد لحظات مثيرة للفخر، ونقطة تحول رئيسية في تاريخ المغرب

-التقوا بصانع الفيلم المخرج يوسف بريطل

-الساعة18:00-19:45، جناح المغرب



7 نوفمبر

اليوم الوطني لفنزويلا

-الساعة 10:15، ساحة الوصل



قمة ستي سكيب العالمية

-تنعقد القمة من 7-8 نوفمبر

-ينعقد المعرض المصاحب من 9-11 نوفمبر

-من الساعة 09:00 صباحاً، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A، المجمع الجنوبي



مؤتمر جناح موناكو

-مستقبل أكثر شمولية عبر تقنية الواقع الافتراضي

-الساعة 10:00-19:00، جناح موناكو



عرض من الفلكلور السعودي

-بدءاً من 14:40- 21:50، جناح المملكة العربية السعودية



عرض "الإيلفيدو كيو سيرموس"

-الساعة 19:00-21:00، مدرج تيرّا



الأسبوع الوطني للمكسيك

-7-13نوفمبر



حفل ليلى داونز الموسيقي

-الساعة 21:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



8 نوفمبر



اليوم الوطني لجزر القُمر

-الساعة10:15، ساحة الوصل



المجلس العالمي: قوة الحوار

-الساعة16:00، منصة الوصل



"في المستقبل... كيف سنبتكر؟"

-إحاطة إعلامية

-الساعة 16:00، جناح بريطانيا



معرض ثقافي: ماليزيا.. آسيا الحقيقية

-الساعة 19:30، المسرح الجنوبي



