كليات التقنية تحتفي بتخريج طلابها في إكسبو 2020

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تنطلق بعد غد احتفالات كليات التقنية العليا بتخريج دفعة العام 2021 التي تقام في مقر إكسبو 2020.

ولأول مرة ينظم تخريج طلبة الكليات من فروعها الـ 16 في مكان واحد على مدار 4 أيام ليحتفى نحو 4 آلاف خريج وخريجة بهذه الذكرى الغالية في هذا الحدث العالمي البارز.

وتقدم سعادة البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا بالتهنئة إلى خريجي العام 2021 دفعة "صناع المستقبل..عام الخمسين" بمناسبة تخرجهم من مختلف التخصصات والبرامج.

وأكد أن حفل تخرجهم سيكون ذكرى لا تنسى كونه يقام في إكسبو 2020 دبي وسيكون خريجي الكليات جزءا من هذا الحدث العالمي الرائد الذي يجتمع فيه العالم ليحتفي بالعقول والمستقبل كما أن تخرجهم يتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة.

وثمن جهود القيادة الرشيدة ودعمها الكبير لكليات التقنية على مدار مسيرة تمتد لـ 33 عاماً رفدت خلالها سوق العمل بنحو 70 ألف خريج وخريجة ومنحت نحو 92 ألف مؤهل علمي لنجد خريجيها يحتلون اليوم مواقع قيادية وتنفيذية في مخلتف المجالات وساهموا بشكل فاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

وأوضح أننا دفعة الخريجين الجديدة تضم أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة ممن تم تأهيلهم وتمكينهم من المعارف والمهارات وفق الرؤى والطموحات الوطنية وضمن الخطة الاستراتيجية للكليات التي سعت لتخريج كفاءات تتمتع بالشهادات الأكاديمية في التخصصات الحيوية والمعتمدة بالإضافة الى تمكينهم من المهارات المستقبلية من خلال تمكنهم خلال دراستهم من الحصول على شهادات احترافية معتمدة عالمياً من الجهات المانحة لها بعد أن نجحت الكليات في ربط جميع مناهجها الدراسية لكل تخصص بالشهادات الاحترافية العالمية المتخصصة.

وأشار إلى أنه من بين الخريجين من نجح في تأسيس شركته الخاصة خلال سنوات الدراسة بالكليات وذلك من خلال المناطق الاقتصادية الابداعية الحرة عبر برنامج "تطوير الشركات الناشئة" والذي انطلق العمل به من العام 2019 وتمكن من إطلاق 108 شركة ناشئة منها 26 حصلوا على رخص لمزاولة نشاطهم التجاري و 20 انطلقت وأخذت مواقعها في السوق.

وعبر عن فخره بكل خريج وخريجة مؤكداً ثقته بأنهم سيكونوا جزء من الطاقة المحركة والمساهمة في بناء ورفعة الوطن ونحن ننطلق للخمسين عاماً القادمة من عمر دولتنا الحبيبة وأنهم فخر الكليات وسيعملون لرد جميل بلادهم بكل إخلاص وإبداع.