أكثر من 200 ألف زائر لجناح الهند في إكسبو دبي منذ افتتاحه

المصدر: البيان

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قام بيوش غويال وزير التجارة والصناعة، وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، في حكومة الهند بافتتاح جناح الهند في الأول من شهر أكتوبر 2021 وقد أكمل الجناح شهره الأول في إكسبو 2020 دبي بنجاح. واستضاف جناح الهند أكثر من 200 ألف زائر حتّى تاريخ 3 نوفمبر مع العديد من الجلسات الخاصة بالقطاعات والولايات لمناقشة خارطة طريق النمو في الهند. كما أمّن فرص الاستثمار للدولة واحتفل بعدة فعاليّات ثقافيّة لجذب الزوار.



وتعليقًا على نجاح جناح الهند، قال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي. ونائب المفوض العام للهند في إكسبو 2020 دبي: "شهد جناح الهند نجاحًا باهرًا خلال شهر أكتوبر. لقد شهدنا إقبالًا قويًا للزوار ونتوقع أن يستمرّ هذا الزخم في الأشهر المقبلة".



وأضاف: "في حين سيقوم جناح الهند بعرض المزيد من فرص العمل للتعاون والاستثمار، شكّلت شعبية المهرجانات الهندية، والمأكولات، والعروض الثقافيّة، جوانب حاسمة في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم".



تمّ افتتاح الجناح مع "أسبوع المناخ والتنوع البيولوجي" الذي امتدّ من 3 إلى 9 أكتوبر. ونظّمت وزارة الطاقة الجديدة والمتجدّدة جلسات مختلفة سلطت الضوء خلالها على أهداف الطاقة المتجدّدة في الهند وخطة العمل المناخية للعالم، وتلا هذه الأسابيع أسبوعا "الفضاء" و"التنمية الحضرية والريفية" جرت خالهما مناقشات حول مستقبل القطاعات، والقضايا والتحديات في القطاعات، ودور الأنظمة الحكومية والحوافز.



إلى جانب الأسابيع المُخصّصة للقطاعات، استضاف جناح الهند أيضًا أسابيع مُحدّدة لولايات غوجارات وكارناتاكا وإقليم اتّحاد لاداخ، ونظّمت ولاية غوجارات فعاليّات في جناح الهند حيث استعرض بوبيندرا باتيل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بشكل افتراضيّ، قطاع الأدوية النابض بالحياة في الولاية إلى جانب خطتها للتنمية المستدامة. كما شهد أسبوع كارناتاكا حضور موروجيش نيراني، وزير الصناعات الكبيرة والمتوسطة، في حكومة ولاية كارناتاكا بالإضافة إلى الدكتور سي إن أشواث نارايان، وزير التعليم العالي؛ وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيويّة، والعلوم والتكنولوجيا؛ وتنمية المهارات وريادة الأعمال وسبل العيش، في حكومة ولاية كارناتاكا.

بالإضافة إلى ذلك، جرت مناقشة سلسلة من الأحداث لعرض الفرص في لاداخ عبر القطاعات التي تحظى بالتركيز مثل البنية التحتية المستدامة والاتصال ومعالجة الأغذية والسياحة خلال الأسبوع المخصّص للاداك في جناح الهند.