«مجلس شرطة دبي النسائي» يناقش دعم جهود موظفات القوة في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

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ترأست الرائد خبير عنود أحمد السعدي، رئيس مجلس شرطة دبي النسائي، الاجتماع الدوري العاشر للمجلس في مبنى الشراكات في إكسبو 2020 دبي، بحضور نائبتها ميثاء السبوسي وأعضاء المجلس.

وأثنت عضوات المجلس على الجهود الاستثنائية والرائدة التي تقوم بها العناصر النسائية في خدمة الوطن، وتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد زوار إكسبو٢٠٢٠ دبي وحرصهن على دعم جهود إنجاح الحدث العالمي، وتمثيل شرطة دبي على أحسن وجه.

وناقش المجلس دعم جهود العناصر النسائية في شرطة دبي العاملة في إكسبو٢٠٢٠ دبي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بدعمهن، إلى جانب تكريم جهودهن والمتميزات منهن.

كما وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واحتياجات العنصر النسائي على مستوى شرطة دبي، وتنفيذ خطة النزول الميداني لزيارة العناصر النسائية العاملة في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، وبحث العديد من المشاريع والاحتياجات والمتطلبات الأخرى.



اجتماع



وأشارت العنود السعدي إلى أن عقد الاجتماع الدوري لمجلس الشرطة النسائي في مبنى الشراكات في إكسبو 2020 دبي يأتي في إطار حرص المجلس على عقد اجتماعاته في الحدث العالمي إلى جانب الحرص على النزول الميداني للقاء الموظفات العاملات في إكسبو ٢٠٢٠ دبي ودعم جهودهن.

ولفتت إلى أن مجلس شرطة دبي النسائي يحرص على دعم جهود العنصر النسائي لما لهن من دور مهم في خدمة الوطن وإعلاء كلمته، وذلك عملاً بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشيرة إلى أن العناصر النسائية أثبتن جدارتهن منذ بدء معرض إكسبو من خلال مشاركتهن في تعزيز الأمن والأمان، وكذلك مشاركتهن الفعّالة في فعاليات الافتتاح ومراسم رفع الأعلام الوطنية للدول المشاركة في المعرض.

بدورها، أثنت ميثاء السبوسي على الدور المهم للعنصر النسائي وجهودهن في العمل على إنجاح حدث إكسبو العالمي، مشيرة إلى أن العنصر النسائي يعمل بكل إخلاص وتفانٍ إلى جانب الرجل، من أجل رفع اسم الإمارات في الحدث الدولي، وتمثيل شرطة دبي بصورة متميزة وحرفية عالية.