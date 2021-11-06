محمد بن راشد يزور جناح المجر في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح جمهورية المجر الصديقة المُقام في منطقة «اليوبيل»، والذي تميز تصميمه بهيكل خشبي مزدوج تم تشييده باستخدام تقنية البناء الجاف، والتي تسهم في تقليل الحاجة إلى الماء بشكل كبير، تأكيداً على أحد المبادئ المهمة التي يروّجها إكسبو 2020 دبي، وهو مبدأ الاستدامة والحفاظ على البيئة.

سموه خلال الزيارة





وتجوّل سموه في الجناح الذي يحمل شعار «جذور المياه المجرية» تعبيراً عن طبيعة المجر التي تشتهر بكونها صاحبة أكبر عدد من ينابيع المياه الحارة في قارة أوروبا بما يزيد على 1300 ينبوع طبيعي للمياه الساخنة موزعة في مختلف أنحائها، وتتعدد أوجه الاستفادة منها في الكثير من المجالات من أهمها الاستشفاء والعلاج.

سموه خلال الزيارة

محمد بن راشد خلال الجولة بحضور أحمد بن محمد



محمد بن راشد ومكتوم وأحمد ومنصور بن محمد

واطلع سموه من خلال التقنيات التفاعلية التي يضمها الجناح على الاستخدامات المختلفة لينابيع المياه الحارة المنتشرة في ربوع المجر، ومن أهمها توظيفها في تعزيز قطاع السياحة العلاجية وما يتبعه من إقامة المنتجعات الصحية التي توفر خدمات الاستشفاء بالمياه الساخنة المتدفقة من تلك الينابيع بكل ما توفره من مميزات علاجية متنوعة. كما شاهد سموه عرضاً مرئياً ثلاثي الأبعاد ينقل الزائر إلى قلب إحدى بحيرات الينابيع الساخنة التي يتوافد عليها الزوار طوال العام حتى في فصل الشتاء.