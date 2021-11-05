«الأوراق المالية الماليزية»: نسخة إكسبو دبي الأكثر تنوعاً

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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أكدت هيئة الأوراق المالية الماليزية أهمية نسخة هذا العام للحدث العالمي الذي تستضيفه دبي، بحسبانه مكاناً ملائماً لعرض أفكار ومبادرات دولة ماليزيا، واصفةً إياه بـ«الأكثر تنوعاً» في تاريخ المعرض، بحسب ما نقل موقع «ذا ستار» الماليزي.

وأشار الموقع إلى أن الهيئة تهدف، ومن خلال مؤتمر افتراضي في إكسبو 2020 دبي، إلى تسليط الضوء على دور التمويل الإسلامي عاملاً مساعداً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى مكانة ماليزيا كونها سباقة في عملية المواءمة ما بين التنمية المستدامة والتمويل الإسلامي.

المؤتمر، الذي سيعقد في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2021، هو الحدث الرئيس في أسبوع التمويل المستدام ضمن فعاليات الحدث العالمي.

وقالت هيئة الأوراق المالية الماليزية في بيان اليوم إن المؤتمر سيعقد تحت عنوان «تمكين التنمية المستدامة من خلال التمويل الإسلامي»، وسيتضمن مداخلة من وزير المالية الماليزي، زفرول تنكو عبدالعزيز المدير، الذي سيتحدث عن أجندة الاستدامة في ماليزيا.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يجذب المؤتمر مشاركين من جميع أنحاء العالم بمن في ذلك وسطاء القطاع المالي ومديرو الصناديق ومستثمرو السوق الخاص.

وقال داتوك سيد زيد البر، مدير الهيئة إن «التمويل الإسلامي يخدم شريحة واسعة ومتنوعة من السكان ولم يعد يُنظر إليه أنه حكر على المسلمين فقط. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يصل حجم صناعة التمويل الإسلامي إلى 3.69 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2024، ارتفاعاً من 2.88 تريليون دولار أمريكي في عام 2019».