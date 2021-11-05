العناصر النسائية في شرطة دبي.. كفاءة في خدمة إكسبو

المصدر: دبي - وام

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عقد مجلس شرطة دبي النسائي، اجتماعه الدوري العاشر في مبنى الشراكات في إكسبو 2020 دبي. ترأست الاجتماع الرائد خبير عنود أحمد السعدي، رئيسة المجلس بحضور نائبتها ميثاء السبوسي وأعضاء المجلس.



وأثنت عضوات المجلس على الجهود الاستثنائية والرائدة التي تقوم بها العناصر النسائية في خدمة الوطن، وتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد زوار إكسبو 2020 دبي، وحرصهن على دعم جهود إنجاح الحدث العالمي، وتمثيل شرطة دبي على أحسن وجه.



وناقش المجلس دعم جهود العناصر النسائية في شرطة دبي العاملة في إكسبو 2020 دبي من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بدعمهن، إلى جانب تكريم جهودهن والمتميزات منهن.



استعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واحتياجات العنصر النسائي على مستوى شرطة دبي، وتنفيذ خطة النزول الميداني لزيارة العناصر النسائية العاملة في إكسبو 2020 دبي، وبحث العديد من المشاريع والاحتياجات والمتطلبات الأخرى.



وأشارت العنود السعدي إلى أن عقد الاجتماع الدوري لمجلس الشرطة النسائي في مبنى الشراكات في إكسبو يأتي في إطار حرص المجلس على عقد اجتماعاته في الحدث العالمي إلى جانب الحرص على النزول الميداني للقاء الموظفات العاملات في إكسبو 2020 دبي ودعم جهودهن.



ولفتت إلى أن مجلس شرطة دبي النسائي يحرص على دعم جهود العنصر النسائي لما لهن من دور مهم في خدمة الوطن وإعلاء كلمته، وذلك عملاً بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشيرة إلى أن العناصر النسائية أثبتن جدارتهن منذ بدء إكسبو 2020 دبي من خلال مشاركتهن في تعزيز الأمن والأمان، وكذلك مشاركتهن الفعّالة في فعاليات الافتتاح ومراسم رفع الأعلام الوطنية للدول المشاركة في المعرض.



من جانبها، أثنت ميثاء السبوسي على الدور المهم للعنصر النسائي وجهودهن في العمل على إنجاح حدث إكسبو العالمي، مشيرة إلى أن العنصر النسائي يعمل بكل إخلاص وتفانٍ إلى جانب الرجل من أجل رفع اسم الإمارات في الحدث الدولي، وتمثيل شرطة دبي بصورة متميزة وحرفية عالية.