زيارة مجانية للطلبة المتميزين السودانيين "لإكسبو دبي"

المصدر: إكسبو – مرفت عبد الحميد

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بحكم عملها كمتطوعة وقربها من الحالات الإنسانية في العديد من المؤسسات الخيرية بالدولة، بالإضافة إلى وظيفتها كإعلامية متطوعة في لجنة عام الخير الوطنية بإمارة الشارقة، أطلقت عايدة عبد الحميد مبادرة، (فلتدم انت أيها الوطن)، بهدف دعم إنجاح الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي.

وأفادت بأن المبادرة تستهدف تنظيم رحلات أسبوعية منتظمة للطلبة السودانيين المتميزين وأوائل الطلبة في الثانوية العامة من مختلف إمارات الدولة، ومن السودان أيضا، لزيارة هذا المحفل العالمي الذي يحتفي بالعقول، لتسمو مسيرتهم الأكاديمية والعلمية.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى منح الجالية السودانية في الإمارات فرصة للاطلاع على التجارب الفريدة التي تعرضها الدول المشاركة في الحدث الاضخم من نوعه في المنطقة، عن طريق توفير تذاكر دخول مجانية للمعرض الدولي إكسبو دبي، وذلك مساهمة من بعض رجال الأعمال السودانيين، انطلاقا من مسؤوليتهم الاجتماعية، ودعمهم لأبناء السودان في الإمارات.

وتؤكد عبد الحميد أن المبادرة تهدف إلى رد جزء من الجميل لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن أبناء الجالية السودانية والعديد من الجاليات الذين يعيشون في كنفها آمنين مطمئنين يتمتعون بكامل حقوقهم.

ووفرت الرحلات إلى معرض إكسبو دبي، خلال اليومين الماضيين، والتي تكفل بها القنصل الفخري حازم مصطفى، والذي كان سريعا وفريق عمله، في تجهيز التذاكر وأيضا الحافلة التي أقلت 30 من الزملاء الإعلاميين.

وأشارت الى أن هذه المبادرة تؤصل وتجسد ارتباط وجدان الإنسان السوداني بإرثه ومكونه الزاخر، موضحة أن الفكرة وجدت قبولاً واسعا من جانب الأعضاء والقائمين على أمر جناح السودان.

وأكدت استمرار المبادرة لتتواصل برحلات تشمل أطياف السودانيين كافة، المتواجدين داخل دولة الإمارات على مستوى الأسر والأفراد من (الأيتام وأمهاتهم، الأجداد والأحفاد، ذوي الإعاقة، المعلمين والطلاب، والأمهات الفضليات وأطفالهم، الموظفين وأسرهم).