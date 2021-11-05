100 دولة تبث «طواف إيطاليا» الاستثنائي من إكسبو غداً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يستضيف «إكسبو 2020 دبي» غداً حدثاً رياضياً كبيراً، وهو طواف إيطاليا «جيرو دي إيطاليا كريتيريوم»، للدراجات الهوائية، الذي يقام لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1909، وتمتد مسافة السباق إلى 30 لفة على حلبة صممت على شكل رمز «اللانهاية» الذي يشبه شعار طواف إيطاليا، يبلغ طولها 2.1 كيلومتر، وسيتم بث السباق في 100 دولة حول العالم.



ويقام السباق بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و«إكسبو 2020 دبي» وبدعم من «صنع في إيطاليا»، وسيتم تنظيمه بالقرب من الجناح الإيطالي في إكسبو 2020.



ويشارك في السباق نخبة من أبرز الدراجين في العالم، يتقدمهم بطل طواف إيطاليا «جيرو دي إيطاليا» لعام 2021 وحامل القميص الأصفر في طواف فرنسا عام 2019، الكولومبي إيغان بيرنال من فريق إنيوس جريناديرس، وبطل العالم لسباق الطرق ثلاث مرات، السلوفاكي بيتر ساغان من فريق بورا هانسجروه، الفائز بالقميص البنفسجي في ترتيب النقاط في النسخة الأخيرة من كورسا روزا، المتوج بتسعة سباقات كبرى إيليا فيفياني من فريق كوفيديس، والفائز حسب ترتيب التسلق في النسخة الأخيرة من طواف إيطاليا 2021، جيفري بوشار، وبطل العالم لسباق ضد الساعة للدراجات الهوائية مرتين، فيليبو غانا من فريق إنيوس جريناديرس، وهو الذي سبق أن حقق الفوز في ست مراحل في طواف إيطاليا أيضاً.



قال المفوض العام لجناح إيطاليا في «إكسبو 2020» باولو جليسينتي، إن طواف إيطاليا هو «تعبير حقيقي عن الشعور الذي نريد أن نمنحه لمعرض إكسبو: التواصل بين الناس، ربط العقول، وربط البلدان ببعضها بعضاً، وإن طواف إيطاليا يجمع بين جمال بلادنا ومناظرها الطبيعية ومدنها وقراها والدراجات الهوائية كدليل واقعي على ميلنا للاستكشاف والسفر والتعرف إلى مناطق جديدة، هذه هي الروح المثالية لمشاركة إيطاليا في إكسبو دبي».



من جهته قال كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية: «هناك ثلاثة هياكل على سطح الجناح الإيطالي في إكسبو دبي: أحدهما يسير في اتجاه تعزيز الصداقة بين إيطاليا والإمارات، والآخر في الترويج لإيطاليا و«صنع في إيطاليا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، والثالث يتجه نحو التواصل في عالم الابتكار الإيطالي، ويسير دعم وزارة الخارجية الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية في جميع الاتجاهات، لأن طواف إيطاليا «جيرو دي إيطاليا»، هو رمز ليس فقط لجمال الأراضي الإيطالية، ولكن أيضاً لتميز المجموعات التكنولوجية الموجودة على طول طريق الطواف، بالإضافة إلى ذلك، يرجع السبب في ذلك إلى أن صناعة الدراجات الإيطالية من بين أولى الصناعات في أوروبا من حيث الابتكار وتكنولوجيا المواد والمكونات، ونريد الترويج لها في العالم.