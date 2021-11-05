أكتوبر ناجح للهند في «إكسبو».. والزخم مستمر

المصدر: دبي – مجد عبدالله

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كشف بيان جديد صادر اليوم عن وزارة التجارة والصناعة الهندية، أن جناح الهند المشارك في «إكسبو 2020 دبي» استضاف أكثر من 2.00.000 زائر حتى الثالث من نوفمبر، إضافة إلى أن الجناح شهد العديد من الجلسات الخاصة بالقطاعات لمناقشة خارطة طريق النمو في الهند بحسب ما نقل موقع «بيزنس ستاندرد».

وأكد البيان أنه خلال الشهر الأول من الحدث العالمي تمكن الجناح الهندي ومن خلال المؤتمرات والجلسات التي استضافها من تأمين فرص استثمارية للبلاد إلى جانب الاحتفال بالعديد من الفعاليات الثقافية لجذب الزوار.

وتعليقاً على نجاح جناح الهند، قال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي ونائب المفوض العام للهند في إكسبو 2020 دبي: «شهد شهر أكتوبر نجاحاً كبيراً لجناح الهند، وشهدنا إقبالًا كبيراً من الزوار ونتوقع أن يستمر هذا الزخم في الأشهر المقبلة».

وأضاف: «في الوقت الذي يستمر فيه الجناح باستعراض المزيد من فرص العمل للتعاون والاستثمار، فإن شعبية المهرجانات الهندية، والطعام، والعروض الثقافية، كان لها دور مهم في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم».