الرئيس الكولومبي لـ «البيان»: نسعى إلى تأسيس علاقة استراتيجية مع الإمارات

المصدر: دبي – خالد المهيري

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أكد رئيس جمهورية كولومبيا، إيفان دوكي ماركيز، أن بلاده تسعى إلى تأسيس علاقة استراتيجية مع الإمارات، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.



وأضاف الرئيس الكولومبي رداً على سؤال لـ«البيان» في إكسبو 2020 دبي، حول العلاقات مع الإمارات، أن الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى الدولة، تمثل فرصة مميزة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.



وعبر الرئيس الكولومبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الجناح الكولومبي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لبلاده في «إكسبو 2020» عن سعادته البالغة وفخره بالتواجد في الحدث العالمي.



وأشار إلى أن إقامة الحدث العالمي في دبي ترمز إلى التعافي الاقتصادي عقب ما مررنا به جميعاً خلال أزمة جائحة «كورونا»، وأيضاً تمثل فرصة عالمية للتعاون وتوحيد الجهود من أجل بناء عالم جديد.



وقال الرئيس الكولومبي إن بلاده سوف تسعى خلال المعرض العالمي إلى تعزيز علاقاتها مع دول العالم، وتعريفهم بكافة المقومات التي تمتلكها، مضيفاً بأن سوف يتم تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات التي تصب في هذا المجال.



وأكد الرئيس الكولومبي أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات التي سوف تعزز من تواجد البضائع الكولومبية وتخلق سوقاً جديدة لكولومبيا في الإمارات والعالم.



وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن رسالة بلاده إلى العالم من خلال المعرض العالمي، هي الانفتاح والتعاون، بالإضافة إلى خلق الفرص خاصة في المجالات الاقتصادية.