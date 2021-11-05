الجناح المغربي يحيي ذكرى «المسيرة الخضراء» غداً

المصدر: أنماط الموسيقى الأندلسية في أمسية «الغيتار الإسباني» الليلة

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بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء، ينظم الجناح المغربي في إكسبو 2020 دبي، يوم السبت، مجموعة أنشطة إحياء للمناسبة، وأبرزها عرض فيلم «المسيرة» وهو فيلم مغربي من تأليف وإخراج يوسف بريطل، وإنتاج Entourage Production.



ويتحدث فيلم المسيرة عن المسيرة الخضراء لـ6 نوفمبر 1975 من منظور شخصيات مختلفة، ويسرد قصة أكثر من 350 ألف رجل وامرأة مغاربة شاركوا في مسيرة سلمية نحو الصحراء الغربية التي كانت تحكمها إسبانيا، وهي لحظة فخر وعلامة مهمة في تاريخ المغرب. كما يتيح الجناح المغربي فرصة مقابلة مخرج الفيلم شخصياً والاستمتاع بتجربة تأخذ الحضور في رحلة عبر الزمن.



وتبدأ الأنشطة عند الساعة الرابعة عصراً بالتعرف إلى الحرف اليدوية في المغرب، تليها عروض من الفرق الشعبية للطرب الحساني من منطقة الداخلة وادي الذهب، عند الخامسة عصراً، كما سيضاء الجناح بعدها بألوان علم المغرب عند الخامسة والنصف.



وعقب مشاهدة فيلم المسيرة، عند السابعة مساء، يمكن للزوار تذوق الطعام المغربي المجاني خلال عرض الطهي الحي في الثامنة مساء أو تناول العشاء في مطعم الذواقة المغربي في الطابق السابع.