أنماط الموسيقى الأندلسية في أمسية «الغيتار الإسباني» الليلة

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي ثاني حفل لعازف الغيتار الإسباني ميغيل تراباغا في الساعة 6 مساء اليوم، تحت عنوان «الغيتار الإسباني»، حيث قدم العازف حفله الأول مساء أمس وسط حضور نوعي استمتع بعزفه لساعتين.



وقال ميغيل تراباغا، في تصريحات صحفية: «خارج إسبانيا، تميل موسيقانا إلى إبراز الأنماط الأندلسية النموذجية، ولهذا السبب، يحاول هذا النوع من العزف توسيع نطاق هذه الرؤية. ولتحقيق ذلك، اخترت مجموعة متنوعة من الأغاني التي تتراوح بين الموسيقى الأصلية لمانويل دي فايا، وموسيقى خواكين تورينا أو موسيقى أنخيل باريوس التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفلامنكو، وبين ألحان مورينو توروبا، وديونيسيو أغوادو من مدريد، وخواكين رودريغو من فالنسيا، أو الملحن ارتورو دو فيتال من منطقة كانتابريا».



وُلِد تراباغا في كانتابريا في إسبانيا، وجاب، أثناء مشواره الفني، أوروبا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ينظر إلى حفله في إكسبو 2020 دبي بأهمية بالغة لكونه الحدث الأبرز عالمياً بعد جائحة كوفيد-19، وعودة لقاءاته بجمهور الموسيقى عن قرب.