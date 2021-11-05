انطلاق فعاليات مهرجان الأضواء "ديوالي" في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف إمارة دبي على مدار العام العديد من المهرجانات والأحداث المميزة التي تساهم في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة حيث يعتبر مهرجان الأضواء "ديوالي" من المهرجانات التي تنظمها سنويا ويعكس التنوع الثقافي في المدينة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها بانسجام وأمان.

وقال محمد فراس محمود عريقات مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن مهرجان الأضواء "ديوالي" يأتي ضمن قائمة تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يضم العديد من المهرجانات والمناسبات والمواسم التي تساهم جميعها في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة في المدينة.

وأضاف أن احتفالات مهرجان الأضواء "ديوالي" تتخذ هذا العام طابعاً خاصاً كونها تتزامن مع انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" - الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا - حيث تحول المهرجان إلى احتفالية ضخمة للموسيقى والأضواء والثقافة فضلا عن أنها تساهم في تنشيط قطاع التجزئة في دبي من خلال العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق والمحلات التجارية.

وبالنسبة للأجواء الاحتفالية الخاصة بمهرجان "ديوالي" في "إكسبو 2020 دبي" ذكر محمد عريقات أن الفنانين الاستعراضيين قدموا أمس الخميس عرضاً كلاسيكياً جماعياً في الجناح الهندي عكس روح مهرجان "ديوالي" تبعه عرض آخر لرقصة "كاثاك- لوك تشاندا"..كما قدم مغني بوليوود المعروف فيبول ميهتا عرضاً موسيقياً يبهر الجمهور بالإضافة إلى عرض "سوارانغولي" الموسيقي التفاعلي مع إضاءات "إل إي دي" والذي يشمل أنماطاً من الألوان المبهرة التي تنشر روح السعادة والإيجابية والازدهار مصحوبة بنوتات "سابتاسوارا" السبع للموسيقى الهندية الكلاسيكية.

ويمكن لسكان مدينة دبي وزوارها إلى الاستمتاع بوقتهم في مهرجان الأضواء "ديوالي" هذا العام وحضور الحفلات الموسيقية المباشرة والعروض الكوميدية والترفيهية والألعاب النارية المذهلة والمسابقات والتخفيضات الكبرى وعروض على المأكولات والمشروبات وغيرها من الفعاليات المصاحبة، كما يشمل عرض "ديوالي" الخاص الذي انطلق أمس الخميس ويستمر حتى بعد غد السبت في "إكسبو 2020 دبي" العديد من العروض الفريدة التي تستمر لمدة 12 دقيقة تدعمها لوحة رائعة للمؤثرات الضوئية الاستثنائية في "الوصل بلازا".. كما يستضيف مسرح "دبي ميلينيوم" فرقة "DHRUV" أول فرقة سنسكريتية هندية اليوم 5 الجمعة والتي تقدم عرضاً رائعاً.

وتتواصل احتفالية "ديوالي" حتى يوم غد السبت والتي تضم مجموعة من العروض لعازفي الآلات الموسيقية الكلاسيكية من مختلف أنحاء العالم على مسرح "دبي ميلينيوم" ومسرح "اليوبيل" مع استضافة مجموعة مختارة من الأعمال الموسيقية المستوحاة من أجواء المهرجان بمشاركة عدد من الفنانين المشهورين والناشئين.

ويعد مهرجان الأضواء "ديوالي" أحد أبرز الأحداث التي تدعم قطاع التجزئة بما فيها مراكز التسوق والأسواق المتنوعة في دبي.. في حين سيحظى سكان المدينة وزوارها بفرص التسوق وربح جوائز ذهبية بقيمة 100 ألف درهم خلال فعالية مفاجآت "ديوالي" الذهبية حيث يمكنهم ببساطة إنفاق 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة للحصول على قسيمة رقمية للدخول في السحب.

وتقدم فعالية "ديوالي" ومدينة الذهب لسكان دبي وزوارها الذين يقومون بشراء المجوهرات من أكثر من 125 متجراً مشاركا في هذه الاحتفالية فرصة الفوز بقسائم هدايا لشراء المجوهرات بقيمة 150 ألف درهم وغيرها من الجوائز وعروض التسوق.

وتسلط احتفالات مهرجان "ديوالي" الضوء على دبي باعتبارها الوجهة المفضلة لتجارب تناول الطعام على مستوى المنطقة حيث تقدم المطاعم في دبي مجموعة فريدة من العروض الخاصة بهذه المناسبة.. فيما يعد المطبخ الهندي أحد أهم الخيارات المميزة على مستوى مدينة دبي حيث يتيح لعشاق الطعام فرصة الاختيار من بين العديد من الأصناف التقليدية الشهية مثل "عدس دال مكاني" أو "الباكورا" المقرمشة أو "فيندالو لحم الضأن الحار" أو "الكورما" بالإضافة إلى العديد من الأصناف الأخرى والحلويات المتنوعة.

وتقدم العديد من المطاعم الهندية في دبي عروضاً ترويجية خاصة خلال مهرجان "ديوالي".. كما يمكن لسكان دبي وزوارها تسجيل الدخول إلى تطبيق وموقع "زوماتو" لاستكشاف مجموعة متنوعة من العروض الترويجية من خلال تشكيلة "زوماتو ديوالي كوليكشن". وتضم هذه القائمة أفضل المأكولات الهندية بأسعار رائعة.

ويضم مهرجان "ديوالي" العديد من الجوائز والعروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق والمحلات التجارية لإتاحة المجال أمام المتسوقين لشراء احتياجاتهم وكذلك الهدايا التي يرغبون بتقديمها لأحبائهم لاسيما خلال موسم الأعياد.

ويحتفل "فستيفال بلازا" في جبل علي بمهرجان الأضواء من خلال منح المتسوقين الهدية التي يختارونها.. بينما يقدم "دبي فستيفال سيتي مول" مجموعة من العروض الترويجية الرائعة احتفالاً بالمهرجان سواء في المتاجر أو في سوق "رايب باي ذا باي" المسائي.. فيما سيحصل زوار "دبي فستيفال سيتي مول" على فرصة للدخول في سحب للفوز بسيارة "هوندا أكورد إي إكس تربو 2021 "عند إنفاق 300 درهم فأكثر.

كما يحتفل "ذي بوينت" في جزيرة النخلة جميرا بمهرجان "ديوالي" هذا العام من خلال عرض مذهل لنافورة النخلة على أنغام موسيقى من بوليوود..كما يقدم "ابن بطوطة مول" للمتسوقين فرصة ربح سيارة GAC GS4 الجديدة بالإضافة إلى العديد من العروض والتخفيضات على مجموعة متميزة من الديكورات والمفروشات وحلول الإضاءة وغيرها من الأنشطة والفعاليات .

ويحتضن فندق "دابل تري باي هيلتون" كرنفال "رواز" للموضة في "ديوالي" بمشاركة أكثر من 60 عارضاً يقدمون مجموعة من الملابس والإكسسوارات المنزلية والمجوهرات وألعاب الأطفال.

ويقدم " ديوالي " للمتسوقين فرصة الحصول على أفضل المنتجات والهدايا الخاصة - والتي تشمل الديكورات المنزلية والملابس الهندية التقليدية والمصنوعات اليدوية وحقائب اليد وملابس الأطفال والحلي- من خلال رحلة تسوق إلى "ديوالي داماكا غراند ميلا" التي تشارك فيها مجموعة ضخمة من العارضين من الهند وباكستان و الإمارات.