«إكسبو» يحافظ على صدارة الاهتمام العالمي.. و185 جنسية زاروا الحدث

المصدر: أبوظبي- وام

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حافظ إكسبو 2020 دبي على صدارة الاهتمام العالمي خلال الأسبوع الخامس بعد أن كسر الحدث حاجز الـ 2 مليون زائر بعد تسجيل 2.350 مليون زائر من 185 جنسية مختلفة، فيما تميز الأسبوع بتعدد الطابع الاحتفالي بحكم تزامنه مع احتفالات الإمارات بـ«يوم العلم» واحتفال عدد من الدول بأيامها الوطنية.



وعقدت اللجنة المنظمة لـ «إكسبو 2020 دبي» إحاطة إعلامية كشفت فيها أن الحدث العالمي سجل خلال الشهر الأول من انطلاقه 2350868 زيارة، وقد شكلت الفئة العمرية تحت 18 عاماً 28 % من مجموع الزوار، فيما أظهرت البيانات أن الزوار ينتمون إلى 185 جنسية.



وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن عدد الزوار الافتراضيين للمنصات الرقمية للحدث بلغ 12.8 مليون زائر خلال أكتوبر الماضي.



وشاركت العديد من أجنحة الدول المشاركة في المعرض الإمارات احتفالاتها بـ «يوم العلم» الذي صادف الثالث من نوفمبر حيث عبر المحتفلون عن مشاعر الحب والتقدير لدولة الإمارات، فيما احتفى عدد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، بيومها الوطني ومنها فنلندا و أنتيغوا وبربودا، كما شهد الحدث الاحتفال بيوم الشرف لمنظمة المؤتمر الإسلامي.



«أسبوع التنمية»

وشهد إكسبو 2020 دبي انطلاق فعاليات أسبوع التنمية الحضرية والريفية الذي جمع عدداً من القادة والخبراء والمختصين لمناقشة التحديات التي تواجه المدن والمجتمعات في العصر الراهن واستكشاف أهمية تغيير أساليب التنقل والبناء والاستهلاك للتمكن من العيش في الموائل التي ستحتضن البشرية في المستقبل.



وعلى هامش الأسبوع احتفى إكسبو 2020 دبي بـ «اليوم العالمي للمدن» الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما تم الكشف عن دليل جديد يجمع المعارف المحلية والدولية بشأن أفضل الممارسات المستدامة لإعادة الإعمار والتجديد العمراني في المناطق المتضررة بسبب الكوارث والصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



«الاقتصاد الدائري»

ونظم الجناح الفنلندي في إكسبو 2020 دبي «منتدى الاقتصاد الدائري» الذي سلط الضوء على جهود الإمارات الرائدة في تطبيق هذا النموذج الاقتصادي ضمن خططها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.



«قمة أقدر»

وأصدر المشاركون في قمة «أقدر العالمية» في ختام أعمالها التي أقيمت في «إكسبو 2020 دبي» البيان العالمي للمواطنة الإيجابية«الموجه إلى الحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات ذات العلاقة، والذي دعا إلى توفير مرجعيات علمية وفكرية لمفهوم المواطنة الإيجابية وإطلاق جائزة دولية تشجع على نشر نهج المواطنة الإيجابية العالمية وإطلاق الحوار الحضاري حول العالم وتضمين قيم المواطنة الإيجابية في المناهج التعليمية على المستويات الوطنية في كل المراحل التعليمية.



»هايبر موشن للنقل«

واحتضن إكسبو 2020 دبي أعمال الدورة الأولى من معرض»هايبرموشن دبي«الذي تناول التحديات الفعلية التي يواجهها قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومواضيع الحياد الكربوني والتحول الرقمي.



وواصل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع»كارتييه«تنظيم الجلسات الحوارية ضمن مبادرة»المجلس العالمي للمرأة«إحدى الفعاليات الرئيسية لجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، حيث استضاف المجلس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية للحديث عن تجربة الوزارة في تمكين المرأة.



»إكسبو لايف«

وكشف برنامج»إكسبو لايف«عن تلقيه ابتكارات 11 ألف مشترك من 184 دولة للاشتراك في البرنامج الذي يعتبر ملتقى عالمياً للإبداع يهدف لتحسين حياة الناس في أنحاء العالم من خلال دعم وتطوير ونشر الحلول الجديدة.



»تحدي أسياد«

وانطلقت خلال الأسبوع أيضا فعاليات»تحدي أسياد اللوجستي العالمي) شمل تحديين تتنافس من خلالهما أبرز العقول المبدعة والمواهب الشبابية من علماء البيانات ورواد الأعمال لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه القطاع اليوم.