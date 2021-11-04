«التوم يام» في المقدمة.. درّة الأطباق التايلاندية في انتظار مَن يتذوّقها

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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انطلقت في إكسبو 2020 دبي فعاليات أسبوع الغذاء والصحة التايلاندي الذي يتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة التي تروج لعراقة المأكولات التايلاندية والغنية بالنكهات اللذيذة، التي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بسلسلة متنوعة من التجارب المذهلة الحية لتذوق أشهى الأطباق التقليدية وسط أجواء احتفالية. يقدم الطعام التايلاندي مجموعة من النكهات والأكلات اللذيذة، التي تتزين بخليط من الأعشاب والتوابل المحلية المتميزة ويمنحها شكلها الزاخر وألوانها الجميلة شهرة عالمية ويجعل منها تجربة غذائية فريدة من نوعها تجذب زوار إكسبو.



وتمتد فعالية الغذاء والصحة التي تحظى بدعم هيئة السياحة التايلاندية حتى الاثنين المقبل، ويتخللها العديد من الأنشطة الممتعة والمرحة والتجارب الترفيهية للأطفال وتعلم كيفية تحضير أطباقهم الخاصة من خلال لعبة الطهو التايلاندية وإثراء تجربتهم بالكثير من الأنشطة الممتعة والمحببة لهم.



وقالت أومري شارنارونغ مدير الجناح التايلاندي لـ«البيان» إن هذا الأسبوع يمنح الزائرين خوض تجربة تذوق أشهى الأطباق على يد طهاة متميزين يستعرضون إبداعاتهم في فنون الطبخ بالجناح التايلاندي.



وتعد شوربة «التوم يام» إحدى أشهر الأكلات الشعبية حول العالم وتتميز بنكهتها الحارة والحامضة، وتحتوي على الصلصة مع الأعشاب والتوابل والليمون والزنجبيل وصلصة السمك والفلفل الأحمر الحار والتي يتم تقديمها غالباً بالجمبري والفطر وطبق المعكرونة والأرز مع اللحم أو الخضروات المقلية جيداً في صلصة التمر الهندي الحلو.