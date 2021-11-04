منصة تفاعلية لترسيخ ثقافة إعادة التدوير وحماية البيئة

المصدر: دبي – البيان

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تماشياً مع موضوع المعرض الفرعي، المتمثل في الاستدامة، وتوجّه دولة الإمارات نحو تحقيق اقتصاد دائري، دشنت «دلسكو»، مزود الحلول المتكاملة، والشريك الرسمي لإدارة النفايات في إكسبو 2020 دبي، خلال مشاركتها في المعرض، منصتها التفاعلية الخاصة، التي ستعرض مبادراتها المتنوعة للاستدامة، كمزود رائد للحلول البيئية، وزيادة الوعي حول الاستدامة.



وشهدت المنصة الواقعة في جناح الفرص، بالقرب من المدخل الرئيس للجناح، شارع الشروق، إقبالاً كبيراً من زوار أكبر حدث عالمي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة الطلاب، والذين تعرفوا بطريقة سهلة ومبسطة، إلى كيفيّة فرز النفايات بشكل صحيح، وعلى جهود ومبادرات «دلسكو» في تقديم وابتكار أحدث حلول إدارة النفايات في المنطقة، وكيف تعمل جهود الاستدامة التي تنفذها الشركة، على دعم مجتمعات أفضل وأكثر أماناً على مستوى العالم، إلى جانب استمتاعهم بالتقاط الصور مع شخصية «بيردي»، التي أطلقتها «دلسكو»، لقيادة حملتها التوعوية لدعم جهود حماية البيئة والحفاظ عليها.



وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة «دلسكو»: «يسعدنا أن نكون جزءاً من إكسبو 2020 دبي، هذا الحدث العالمي الضخم، الذي يقام لأول مرة في المنطقة، والذي يشكل منصة للتحاور والتواصل والاطلاع على أفضل الممارسات، وأحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها الدول والمؤسسات والشركات، من أجل عالم أكثر استقراراً وازدهاراً واستدامة، لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل».



وأشار ستوكتون إلى أن الإقبال الكبير على إكسبو 2020 دبي، يشكل فرصة لشركة «دلسكو» وشركائها، لإبراز أهمية حماية البيئة، والحفاظ على الموارد وتقليل الهدر، عبر تبنّي الممارسات التي تسهم في تعزيز الاستدامة، وتشجيع ثقافة إعادة التدوير بالمجتمع، مشيداً بتفاعل الطلاب والأطفال مع المنصة، وحرصهم على المشاركة في الألعاب التعليمية مع أصدقائهم وزملائهم، من أجل مشاركة المعرفة، والتعاون في مجال التوعية.



وفي إطار شراكتها مع إكسبو 2020 دبي، الرامية إلى تحويل النفايات والمخلّفات، بعيداً عن مكب النفايات، باستخدام طرق معالجة وحلول مختلفة، قامت «دلسكو» بتوزيع أعداد كبيرة من حاويات النفايات الملونة في مختلف مواقع المعرض، والمتوفرة بأربعة ألوان، كل لون مخصص لنوع معيّن من النفايات، حيث خصصت الحاويات الزرقاء للمواد القابلة لإعادة التدوير، والخضراء للنفايات العضوية، والسوداء لمكب النفايات، والصفراء للنفايات المتعلّقة بـ «كوفيد 19».