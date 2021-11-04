«لومينيول».. أجواء ساحرة في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعاليات مهرجان الأضواء الليلي كاليدوسكوب، المحبوب لزوار إكسبو 2020 دبي، حلقّت مجسمات لومينيول المتوهجة الرائعة في موقع الحدث الدولي لتضفي مزيداً من السحر والجمال والإبهار في أنحاء الموقع.

تؤدي المجسمات المبهرة، البالغ طول كل منها سبعة أمتار، استعراضات حية مبهجة على أنغام الموسيقى لتضفي المزيد من الحيوية في أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي وتصحب الزوار في تجربة خيالية غامرة بين دروب مركز دبي للمعارض وحديقة الفرسان من الثامنة ونصف حتى 22:30 مساء كل يوم حتى الاثنين، الثامن من نوفمبر.

مجسمات لومينيول، وهي أشكال فنية مضيئة على هيئة مخلوقات خيالية بأجنحة تتمايل مع حركة الرياح لتبعث أضواء ملونة في السماء ليلاً وتحفز خيال الزوار، كانت قد صُمِّمت في البداية للاحتفال بمهرجان الأضواء في مدينة ليون الفرنسية.

وقال غرانت ريد، نائب رئيس، الأنشطة الترفيهية والفعاليات، إكسبو 2020 دبي «يسرّنا أثناء فعاليات كاليدوسكوب أن نقدم لومينيول، بينما نحتفل بمهرجان الديوالي عبر أنشطة احتفالية متنوعة وزاخرة تمس كل زائر وتُلهمه».

يُبرز كاليدوسكوب جمال التصوير الفوتوغرافي والضوء والفنون البصرية، ليرتبط بمبادرات إكسبو 2020 دبي المؤثِّرة وعروضه الترفيهية العالمية، بما فيها من احتفالات كبرى مثل ديوالي وعيد الميلاد (الكريسماس)، ويروي قصصاً ملهمة بأساليب غامرة.