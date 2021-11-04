شركة شيّدت 12 جناحاً.. مع أشجار الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت شركة «ماتي كونسلت»، المتخصصة في الخدمات، في تشييد 12 جناحاً من أجنحة الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، و تولت عمليات توفير واستيراد هياكل خشبية هندسية ضخمة من أوروبا، بالتعاون مع مقاولين محليين ودوليين، لاستخدامها في تشييد هياكل عدد من أجنحة المعرض، ومنها جناح المملكة المتحدة، وسلطنة عمان و أذربيجان و بلجيكا.



وتولت «ماتي كونسلت» التي تترأسها إليسا روجيري، تنفيذ العديد من المشاريع خلال إكسبو 2020 دبي ووفرت خدمات البناء المستدام، والخدمات الاستشارية والإدارية لعدد كبير من الأجنحة العارضة، بالإضافة إلى توفير خدمات تظليل المناطق العامة آلياً، والعمليات الميكانيكية الدقيقة لأشجار الطاقة الشمسية في إكسبو 2020 دبي بهدف توفير هياكل معمارية مستدامة وعالمية المستوى. كما قدمت شركة «ماتي كونسلت» المعالم المائية، والمناظر الطبيعية والمزارع والحدائق العمودية للعديد من الأجنحة الأخرى.



وقالت إليسا روجيري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ماتي كونسلت»: «يُعد فوزنا بثقة 12 جناحاً في إكسبو 2020 دبي بمثابة علامة فارقة في مسيرة الشركة، وقد تحقق هذا الإنجاز الكبير بفضل العمل الذكي والجهد المبذول على مدار الساعة».



تأسست «ماتي كونسلت» في دبي عام 2014، وتقدم الشركة خدمات استشارية للمشاريع والشركات، وتشمل هذه الخدمات تأمين الأعمال والمشاريع وتوفير مجموعة واسعة من الحلول لعدد كبير من الشركات الدولية والمحلية، مع التركيز على أوروبا، بهدف تعزيز قائمة عملائها وبناء حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط.