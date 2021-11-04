«خوَذ مكيّفة» للعمال.. اختراع جديد يطلق من «إكسبو»

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة «نيا» المحدودة المزود الحصري للمنتجات والالكترونيات الاستهلاكية المتقدمة، بالكشف عن اختراع جديد يعتبر الأول من نوعه في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتماشى مع المعايير العالمية التي تطبقها دولة الإمارات في مجال رعاية العمال والحرص على سلامتهم.



ويساهم الاختراع الجديد، الذي هو عبارة عن «خوذة مكيفة»، في تعزيز المعايير والإجراءات الخاصة بسلامة وصحة العمال، من ابتكار وإنتاج شركة «جرش للسلامة»، الحائزة على جوائز التميز في مجالات السلامة المهنية من السلطات المعنية في الهند.



وتعقد شركة «نيا»، الوكيل الحصري لهذا الاختراع الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤتمراً صحافياً في الجناح الهندي – قاعة كبار الشخصيات، في الواحدة من بعد ظهر يوم 10 نوفمبر المقبل للكشف عن تفاصيل هذا الاختراع الجديد، كواحد من أبرز الاختراعات التي يتم الكشف عنها خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، في حين يتم الإطلاق الرسمي للخوذة في الرابعة والنصف من نفس اليوم.



يشارك في المؤتمر الصحفي كل من كمران خان الرئيس التنفيذي لشركة نيا والسيد كوشتوب واي الرئيس التنفيذي لشركة جرش الحاملة لبراءة اختراع الخوذة المكيفة.