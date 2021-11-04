سؤال حوار الابتكار في «إكسبو»: لماذا وكيف نعيد إحياء الماضي؟

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وكالة التجارة الإيطالية، اليوم، الجلسة الرابعة من سلسلة حوار الابتكار تحت عنوان «من لوحات الفسيفساء القديمة إلى الكتب الإلكترونية: إعادة إحياء الماضي لخلق مساحات ثقافية جديدة للمستقبل»، في جناح إيطاليا في «إكسبو 2020 دبي».



هدفت الجلسة إلى التركيز على التعاون الثنائي في مجال التقنيات الرقمية والانتقال من ثقافة العصور القديمة لمواكبة الممارسات الحالية والافتراضية والمحيطية والفيزيائية في الإطار الثقافي بعد الوباء، كما تمت مناقشة الأشكال المبتكرة لتسهيل الاطلاع على المجموعة الثمينة من المخطوطات العربية القديمة التي جمعتها مكتبة أمبروسيانا التاريخية في ميلانو (إيطاليا) وحفظتها منذ القرن السابع عشر.



يذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الرابعة في صناعة النشر الأوروبية، وقد زادت فرص نموها خلال التحدي الوبائي، حيث زادت أعمال النشر في إيطاليا بنسبة 2.4 % في عام 2020 مدعومة بالقراءة الرقمية (الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية)، وحققت مبيعات بقيمة 1.54 مليار يورو.



تحدث في الجلسة كل من: الدكتور وائل فاروق، أستاذ اللغة والأدب العربي والدراسات الإسلامية بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، وإيمان ماجد بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة، والدكتور محمد كامل مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وماركو سبانيولي، مندوب ANICA، رئيس سوق MIA، وإلينا باسولي، مدير معرض بولونيا لكتب الأطفال، والدكتورة باولا كاريدي، عضو هيئة تحرير معرض تورين الدولي للكتاب، وكريستينا موسينيللي، الأمين العام لمؤسسة «ليا – إيطالية».

